Ile zarabia kierowca ciężarówki? Niektórzy wchodzą w drugi próg podatkowy

Transport drogowy to jedna z trzech największych gałęzi polskiej gospodarki a 82 proc. eksportowanych z naszego kraju towarów (pod względem wartości) odbywa się właśnie za pomocą pojazdów ciężarowych.

Z badania przygotowanego przez Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" przy współudziale centrum analiz SpotData wynika, że branża transportowa zatrudnia w Polsce milion ludzi, ale oczywiście nie wszyscy to kierowcy ciężarówek.

W raporcie "Transport drogowy w Polsce 2021+" pojawia się informacja o tym, że rozpiętość płac w transporcie jest bardzo duża a najlepiej widać to właśnie w grupie kierowców, od których zależy funkcjonowanie całej branży.

Zarobki kierowców zawodowych "na międzynarodówce"

Przeciętne wynagrodzenie kierowcy według Głównego Urzędu Statystycznego w branży przewozowej (licząc transport zarówno osób, jak i towarów) wynosiło w 2018 roku 4000 zł brutto (ostatnie dostępne dane), czyli około 2800 zł netto.

Trzeba tutaj dodać, że na trasach międzynarodowych stosowane przez lata były diety i ryczałty noclegowe, które stanowiły dodatkowe 50-75 proc. miesięcznej wypłaty takiego pracownika.

Jednak według zajmującej się m.in. rozliczaniem czasu pracy kierowców spółki Inelo, która była partnerem wspomnianego wyżej raportu, w 2021 roku w transporcie międzynarodowym i mieszanym przeciętna wypłata netto kierowcy wynosiła już 7200 zł netto.

Trzeba jednak podkreślić, że nie wszyscy kierowcy jeżdżą poza granicami, a część pracuje wyłącznie na krajowych trasach lub nawet wykonuje np. regularne trasy w ramach jednego województwa, powiatu czy województwa (np. kierowca śmieciarki lub pojazdu dystrybucyjnego rozwożącego artykuły spożywcze z hurtowni do sklepów).

Dodatkowo od 2 lutego 2022 roku zmieniły się unijne regulacje w kwestii zarobków i pracownicy delegowani nie mogą już zaliczać diet i ryczałtów za nocleg do wynagrodzenia kierowcy. W wyniku tych zmian pensja "na rękę" zależeć więc będzie m.in. od przepracowanych dni za granicą.

Warto jednak pamiętać, że księgowi wyliczając pensję kierowcy zawodowego jeżdżącego "na międzynarodówce" muszą wziąć pod uwagę także kwotę wolną od podatku czy ewentualną ulgę dla klasy średniej a także to czy kierowca nie przekroczył drugiego progu podatkowego (powyżej 120 000 zł rocznie).

W podawanej średniej pensji kierowców zawodowych zawierają się także zarobki kierowców posiadających tylko kategorię C (sama ciężarówka bez naczepy/przyczepy) oraz C+E. Zdecydowanie wyższe zarobki mają osoby posiadające co najmniej kilkuletni staż, ale też np. uprawnienia na przewóz towarów niebezpiecznych ADR czy doświadczenie w transporcie ponadgabarytowym oraz znające co najmniej jeden język obcy. Wtedy pięciocyfrowe pensje nie są niczym niezwykłym, ale to też zależy od konkretnej firmy, regionu czy przewożonych ładunków.

Zarobki kierowców zawodowych "na krajówce" i w transporcie lokalnym

W kwietniu tego roku Polski Instytut Transportu Drogowego opublikował dokument "Zarobki kierowców zawodowych w Polsce" bazujący na badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród 850 kierowców.

Wynika z niego, że pracując na krajowych trasach można zarobić 5000 zł (mediana netto) i nieco mniej, bo 4500 zł, w transporcie lokalnym. Eksperci z PITD dodają przy okazji, że w przeciągu 3 lat wzrost wynagrodzeń w ruchu lokalnym wyniósł aż 55 proc. a w ruchu krajowym zwiększył się w tym samym okresie o 43 proc.

Przy okazji w raporcie "Zarobki kierowców zawodowych w Polsce" pojawiła się kwestia benefitów, na jakie poza pensją liczyć mogą transportowcy.

Z badania PITD wynika, że najczęściej benefitem jest dodatkowe ubezpieczenie (21,7 proc.), telefon służbowy (19,1 proc.) oraz dopłata do dojazdów do miejsca pracy (12,5 proc.). Jak widać kierowcy nie są zbyt rozpieszczani pakietami medycznymi czy kartami na siłownię, chociaż w branży transportowej brakuje rąk do pracy.

Według informacji zawartych w badaniu "Transport drogowy w Polsce 2021+" w naszym kraju pracuje około 750 000 kierowców, lecz to właśnie brak wykwalifikowanych osób stanowi palący problem całej branży. Według firmy doradczej PwC potrzeba naszym firmom dodatkowo 200 000 kierowców zawodowych, ale nie są to już raczej wymierne dane. Sytuacja na rynku pracy zmieniła się mocno po zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję.

Przed inwazją rosyjską w polskich firmach przewozowych wykonujących transport międzynarodowy aż 37 proc. kierowców (103 766 ważnych świadectw kierowcy) stanowili obywatele Ukrainy - po 24 lutym część z nich nie mogła już wrócić do Polski, a część wyjechała sama walczyć za swoją ojczyznę, co tylko pogłębiło problem z zapewnieniem obsady załóg w ciężarówkach.

