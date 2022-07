Opracowany przez konsorcjum polskich firma sprzęt zaliczył właśnie wojskowe badania kwalifikacyjne.

"Agencja Uzbrojenia planuje w bardzo szybkim czasie przystąpić do negocjacji z wykonawcą w sprawie pozyskania pojazdów" - informował w sobotę rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia - pułkownik Krzysztof Płatek.

BAOBAB-K - duma polskiego przemysłu zbrojeniowego?

Pojazd Minowania Narzutowego BAOBAB-K jest pracą badawczo-rozwojową stworzoną przez konsorcjum firm:

Huta Stalowa Wola S.A. (lider),



Jelcz sp. z o. o.,

BZE BELMA S.A.,



Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Prof. Józefa Kosackiego.



Projekt realizowany był w oparciu o umowę zawartą z Agencją Uzbrojenia (wówczas Inspektorat Uzbrojenia) jeszcze w grudniu 2018 roku.

"W efekcie prac rozwojowych opracowano pojazd, który realizuje zadania minowania narzutowego poprzez ustawianie przeciwpancernych pól minowych o odpowiedniej gęstości, zdolnych zniszczyć lub obezwładniać pojazdy wojsk przeciwnika" - czytamy na stronach internetowych Huty Stalowa Wola.



Co to jest pojazd minowania narzutowego i jak działa BAOBAB-K

Zdjęcie Pojazd Minowania Narzutowego BAOBAB-K na podwoziu Jelcz 8x8 fot. HSW / Jacek Faraś /

W skład systemu wchodzi sześć kontenerowych wyrzutni polskich min przeciwpancernych MN-123 produkowanych przez - należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej - firmę BZE BELMA S.A.

"Mina MN-123 wyposażona jest w ładunek kumulacyjny dwustronnego działania oraz zapalnik niekontaktowy. Zadziałanie miny następuje pod obrysem przejeżdżającego nad nią pojazdu" - informuje producent.

System składa się z sześciu wyrzutni po 20 kaset minowych każda. Jedna kaseta minowa mieści do pięciu sztuk min MN-123, co oznacza że pojedynczy pojazd zabiera aż 600 min. Co ciekawe, załoga BAOBAB-K to zaledwie dwie osoby. To możliwe dzięki pełnej automatyzacji procesu minowania. Pojazd jest w stanie postawić nawet 1800 metrów pola minowego na raz. Samo stawianie min odbywać się może z prędkością od 5 do 20 km/h. Zasięg pojedynczej "salwy" wynosi od 60 do 180 metrów.



Zgodnie z deklaracjami twórców pojazdu, zaminowanie 1800 metrów terenu zajmuje około 22 minut, a przeładowanie trwa krócej niż pół godziny.

Jelcz 8x8 dla BAOBAB-K

Zdjęcie Pojazd Minowania Narzutowego BAOBAB-K na podwoziu Jelcz 8x8 fot. HSW / Jacek Faraś /

Nośnikiem zestawu minowania narzutowego BAOBAB-K są Jelcze z napędem 8x8 i opancerzoną kabiną. Sama kabina zapewnia poziom ochrony STANAG 4569 poziomu 1, co oznacza m.in. odporność na ostrzał (z odległości 30 metrów) pociskami karabinowymi kalibru 7,62x51 mm i 5,56x45 oraz ochronę przed wybuchami granatów ręcznych i detonacjami niewielkich (przeciwpiechotnych) ładunków wybuchowych pod kadłubem.



Wóz wyposażony jest m.in. w centralny układ pompowania kół i system samoosłony "OBRA" zintegrowany z wyrzutniami granatów dymnych.



Zadaniem JELCZ w ramach tej umowy było wykonanie podwozia zdolnego udźwignąć i transportować zespół sześciu opancerzonych miotaczy min, jednocześnie spełniającego wszystkie wymagania określone w założeniach taktyczno - technicznych" - tłumaczy w rozmowie z Interią Karina Prajs-Owczarek z Jelcza.

W ramach prac nad podwoziem BAOBABA wykorzystano wcześniejsze doświadczenia z wozów amunicyjnych przygotowanych i produkowanych w Jelczu w ramach programów RAK i REGINA. Podwozie BAOBABA jest pojazdem "dużej ładowności powiększonej mobilności".



Wideo Pojazd Minowania Narzutowego BAOBAB-K

Czteroosiowy pojazd, w układzie napędowym 8x8, wyposażono w ramę kontenerową do przewozu kontenerów 20-stopowych oraz w żuraw hydrauliczny HIAB 099 ATD-2 zamontowany za kabiną kierowcy - dodaje Karina Prajs-Owczarek z Jelcza.

Nowy Jelcz wyposażony jest w silnik CURSOR 13 spełniający normę emisji spalin Euro 3. Sześciocylindrowa jednostka rozwija moc 393 kW (535 KM) przy 1900 obr/min. Wyposażono ją w turbodoładowani i chłodnicę powietrza doładowującego.



Zdaniem prasy branżowej zapotrzebowanie Wojska Polskiego na zestawy minowania narzutowego Baobab-K wynosi około 15 wozów, chociaż nieoficjalnie mówi się o możliwości zamówienia nawet kilkudziesięciu sztuk.