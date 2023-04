Volkswagen Passat ma już pięćdziesiąt lat. Tak wygląda najstarszy egzemplarz

Spis treści: 01 Volkswagen świętuje 50. urodziny Passata

02 Pięć wyjątkowych egzemplarzy Passata

03 Targi Techno Classica - ponad 1 200 wystawców

W Polsce Volkswagen Passat kojarzy się przede wszystkim z niezliczoną liczbą memów, w których jest pokazywany jako przedmiot pożądania kierowców. Szczególną popularnością cieszy się tutaj oczywiście Passat B5.

Volkswagen świętuje 50. urodziny Passata

Co prawda memy w prześmiewczy sposób pokazują gloryfikację modelu, ale trzeba przyznać, że Passat jest już swego rodzaju legendą. Jego pierwszy egzemplarz zjechał z taśmy produkcyjnej w 1973 roku. Od tamtej pory Passat doczekał się ośmiu generacji, ale wiemy, że to nie jest koniec i w tym roku pojawi się kolejna. Obecność na rynku przez pół wieku to nie lada wyczyn. W związku z tym niemiecki producent postanowił uczcić tę rocznicę.

Volkswagen pojawi się na targach Techno Classica, które odbędą się w niemieckim Essen w dniach 12-16 kwietnia. Niemiecka marka zaprezentuje tam pięć specjalnych egzemplarzy Passata. Bez wątpienia wielbiciele klasycznych samochodów nie będą mogli narzekać.

Pięć wyjątkowych egzemplarzy Passata

Na targach Volkswagen zaprezentuje Passata B1 z 1973 roku, czyli samego początku produkcji. Samochód, który pojawi się w Essen jest wyjątkowy tym bardziej, że posiada drugi numer identyfikacyjny, co czyni go obecnie najstarszym Passatem na świecie.

Zdjęcie Egzemplarz Volkswagena Passata B1, który zostanie zaprezentowany na targach w Essen ma numer identyfikacyjny 2. / materiały prasowe

Oprócz niego pojawi się również Passat B1 w wersji kombi z 1974 roku. Ten egzemplarz również pochodzi z początków produkcji i był już wielokrotnie pokazywany był na różnego rodzaju imprezach.

Zdjęcie Volkswagen Passat B1 w wersji kombi z 1974 roku. / materiały prasowe

Kolejnym autem, które pojawi się targach, będzie Passat B2 CL Formula E z 1983 roku. Druga generacja Passata zadebiutowała w 1980 roku. Pakiet Formula E, w którym była oferowana, nastawiony był na oszczędność paliwa. Samochód posiadał m.in. system Start/Stop.

Zdjęcie Pakiet Formula E był nastawiony na oszczędność paliwa. / materiały prasowe

Gamę wyjątkowych egzemplarzy zasili również Passat B3 Kombi GT G60 Syncro z 1991 roku. Trzecia generacja modelu została wprowadzona na rynek w 1988 roku i oferowana była jako sedan lub kombi. W wersji, która pojawi się na targach, Passat zadebiutował rok później. Oprócz sportowego pakietu GT oraz silnika 1,8 o mocy 160 KM oferował również napęd na cztery koła Syncro. Była to topowa odmiana w gamie Passata.

Zdjęcie Passat B3 Kombi GT G60 Syncro posiadał silnik o mocy 160 KM i napęd na cztery koła. / materiały prasowe

Ostatnim z wyjątkowych Passatów zaprezentowanych na targach w Essen będzie Passat B2 Electronic, czyli model koncepcyjny z 1983 roku. Posiadał on napęd na cztery koła, turbosprężarkę i rozbudowaną, jak na tamte czasy, elektronikę (nawigacja czy system informacyjno-rozrywkowy).

Zdjęcie Passat B2 Electronic to model koncepcyjny z 1983 roku / materiały prasowe

Targi Techno Classica - ponad 1 200 wystawców

Na targach Techno Classica, które odbędą się w centrum targowym w niemieckim Essen, pojawi się ponad 1 250 wystawców z przeszło 30 krajów. W wydarzeniu ma wziąć udział także ponad 200 klubów skupionych wokół samochodów klasycznych.

