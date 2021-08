Toyota Supra ma 35 lat

Supra zrodziła się z modelu Celica, a od 1986 roku dostała oddzielną platformę i od tamtej pory piszę własną historię. Model o oznaczeniu A70 błyskawicznie zyskał grono wiernych fanów na całym świecie. Mocne, sześciocylindrowe silniki, do tego napęd na tył oraz atrakcyjne nadwozie typu coupe stały się cechami emblematycznymi dla tego modelu. W aucie nie brakowało też przełomowych technologii jak trzyobwodowy układ ABS.



Zdjęcie /

Jeszcze większym kultem otoczono jego następcę, model A80, który zadebiutował w 1993 roku. Legendą obrósł silnik o oznaczeniu 2JZ, wzrok przechodniów przyciągała ciekawa stylistyka, a aspiracje, by stać się prawdziwie sportowym autem podkreślało zastosowanie lekkich materiałów jak aluminium do konstrukcji auta. Specjaliści od tuningu zakochali się w tym aucie i często poddawali je modyfikacjom, długo po zakończonej w 2002 roku produkcji.

Reklama

Zdjęcie /

Supra przez lata była bazą dla samochodów sportowych. Rywalizowała w rajdach i wyścigach na całym świecie, a w latach 1995-1996 brała udział w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans. Supra A80 odnosiła też sukcesy w japońskiej serii JGTC, gdzie przyczyniła się do czterech tytułów mistrzowskich kierowców (1997, 2001, 2002, 2005) oraz dwóch w klasyfikacji zespołów (1997 i 1999). Przez lata była jednym z ulubionych aut drifterów na całym świecie.

Zdjęcie /

W 2019 roku, po niespełna dwóch dekadach przerwy, Toyota GR Supra powróciła do oferty Toyoty. Koncern pozostał wierny nadwoziu coupe oraz klasycznemu układowi z silnikiem z przodu oraz napędem na koła tylne. Auto było pierwszym globalnym modelem, który powstał dzięki pracy inżynierów z TOYOTA GAZOO Racing. GR Supra zadebiutowała z trzylitrowym, sześciocylindrowym, turbodoładowanym silnikiem, który wytwarza 340 KM i 500 Nm momentu obrotowego. Jednostkę napędową połączono z ośmiobiegową skrzynią automatyczną. Napędzane na tył auto z tym silnikiem przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,3 sekundy. W 2020 roku do gamy dołączyła wersja z dwulitrowym silnikiem o mocy 258 KM i 400 Nm, a obie odmiany miały idealny balans pomiędzy precyzją prowadzenia oraz ponadprzeciętną stabilnością. Było to możliwe dzięki tzw. “złotej proporcji", czyli stosunkowi rozstawu kół do rozstawu osi, który w przypadku GR Supry wynosi dokładnie 1,55. To do tych wymiarów dopasowano pozostałe elementy auta. I w tym tkwi sekret jego znakomitych właściwości jezdnych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Toyota GR Supra A90 edition 1/90 na filmie INTERIA.PL

Samochód wzbudza emocje swoją stylistyką, a o wyjątkowości GR Supry świadczą też liczne limitowane edycje. W 2019 roku Europie dostępne były A90 Edition, która powstała w liczbie 90 sztuk dla pierwszych europejskich klientów. Wyróżniała się lakierem Matt Storm Grey, matowymi, 19-calowymi alufelgami i wnętrzem obszytym czerwoną skórą. Fuji Speedway Edition wprowadzała do gamy wersję 2.0. Takich aut powstało 200, wyróżniały się z zewnątrz białym lakierem, czarnymi felgami i pomalowanymi na czerwono lusterkami. We wnętrzu znalazły się oznaczenia wersji, której nazwa nawiązuje do słynnego japońskiego toru wyścigowego, gdzie testowano GR Suprę. W 2021 roku GR Suprę można było zamówić w ograniczonej do zaledwie 90 sztuk wersji Jarama Racetrack Edition w wyjątkowym kolorze Horizon Blue.

Toyota GR Supra na zdjęciach 1 / 17 Opis Źródło: udostępnij

GR Supra, podobnie jak jej poprzedniczki, to samochód o sportowym DNA. W Japonii auto ściga się w serii SuperGT, a w 2020 roku zadebiutowała GR Supra GT4. To produkowany w zakładach TOYOTA GAZOO Racing Europe w Kolonii samochód stworzony z myślą o kierowcach startujących w wyścigach klas GT. Szybko zyskał renomę skutecznej i niezawodnej maszyny do wygrywania, zdobywając m.in. tytuł mistrzowski we Francji.

Wraz z premierą najnowszej generacji modelu GR Supra Toyota nie zapomniała o użytkownikach klasycznych wersji sportowego coupe. W ramach programu GR Heritage Parts Project specjaliści marki odtwarzają kolejne oryginalne części zamienne sprzed lat, a następnie je produkują i wprowadzają na rynek. Podzespoły są dostępne w Europie, Japonii, Ameryce Północnej i innych krajach, a lista elementów do Supry A70 oraz Supry A80 stale rośnie.