Słynny komik kupił cacko za niemal 5 mln złotych. To prawdziwa perełka

Słynny komik Jerry Seinfeld od lat znany jest ze swojego zamiłowania do marki Porsche. Obecnie aktor posiada jedną z największych kolekcji samochodów niemieckiego producenta, liczącą w sumie 47 pojazdów.

Wśród nich znalazły się tak wyjątkowe modele, jak pierwszy wyprodukowany egzemplarz Porsche 911, czy Porsche 911 Carrera RS 2.7 z 1973 r. Niebawem do tego zaszczytnego grona dołączy kolejna perełka.

Mowa o Porsche 911 Classic Club Coupe, które powstało przy współpracy z Porsche Club of America - jednym z najstarszych klubów niemieckiego producenta za oceanem.

Samochód został wyprodukowany wyłącznie w jednym egzemplarzu, a jego historia zaczęła się w amerykańskim mieście Columbia w stanie Virginia.

Zdjęcie Aukcja odbyła się w ramach obchodów 75-lecia Porsche / materiały prasowe

Jedyne takie Porsche na świecie

To właśnie tam dyrektor wspomnianego klubu natknął się na mocno zaniedbany egzemplarz Carrery (996) z 1998 roku. Mężczyzna postanowił dać samochodowi drugą młodość i sprowadził go do Niemiec.

Plan zakładał przerobienie wysłużonego egzemplarza na prawdziwie wyjątkowy model, nawiązujący wyglądem do kultowego już Porsche 911 Sport Classic z 2009 roku. Wszystko to, przy współpracy z inżynierami i mechanikami Porsche w ramach programu Sonderwunsch.

Zdjęcie 911 zostało dokładnie odbudowane / materiały prasowe

Wysłużony egzemplarz 911 został najpierw dokładnie odbudowany przy wykorzystaniu oryginalnych części. Następnie eksperci z Porsche zastąpili pierwotny silnik, 3.6-litrową jednostką pochodzącą z modelu GT3 drugiej generacji. To samo spotkało układ zawieszenia, hamulce, a także całe podwozie. Karoseria została polakierowana kolorem Sport Grey Metallic, a wnętrze spersonalizowano przy wykorzystaniu specjalnie dobranych materiałów.

Nie zabrakło także detali nawiązujących do słynnego modelu Sport Classic z 2009 roku - mowa tu o kutych felgach Fuchs i charakterystycznym "kaczym" spojlerze.

Wyjątkowe Porsche, wyjątkowa cena

Wylicytowany samochód został przekazany aktorowi podczas corocznej parady Porsche w Palm Springs w Kalifornii. Kluczyki szczęśliwemu właścicielowi wręczył sam Ray Shaffer - znany kierowca wyścigowy.

Porsche 911 Classic Club Coupe zostało wylicytowane za 1,2 miliona dolarów, a więc równowartość pięciu milionów złotych.

