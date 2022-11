Rolls-Royce Freddiego Mercury’ego sprzedany. Wszystko przez wojnę

Samochód w ostatnim czasie należał do ukraińskiego artysta Andrija Danyłkowa, znanego jako Wierka Serdiuczka, który pieniądze przeznaczy na dokończenie budowy centrum rehabilitacyjnego Superhumans Center. Ma ono zacząć działać w przyszłym roku.

250 tys. funtów za Rolls-Royce'a lidera Queen

Rolls-Royce Silver Shadow, którym jeździł, a raczej był wożony (nie miał prawa jazdy) lider grupy Queen, Freddie Mercury, został sprzedany w londyńskim oddziale prestiżowego domu aukcyjnego Sotheby’s.

"Samochód należał do Freddiego Mercury’ego, wyobraźcie sobie, kogo on widział i jakich historii się nasłuchał. Andrij Danyłko, prawdziwy znawca talentu lidera Queen, kupił ten samochód, by przekazać go muzeum. A potem nastała wojna" - poinformowała na swoim profilu w mediach społecznościowych klinika Superhumans.

Reklama

"I Andrij postanowił postąpić inaczej. Przekazał to legendarne auto na aukcję, a pozyskane środki przekazać nam, by jak najszybciej uruchomić Superhumans Center. I oto właśnie samochód został sprzedany za 250 tys. funtów, tj. 284,5 tys. dolarów lub 11 mln hrywien" - napisano.

Samochód miał trafić do muzeum. Ale nastała wojna

Danyłko opowiadał, że kupując samochód, chciał, by trafił on do muzeum poświęconego grupie Queen, ale zmienił zdanie i postanowił przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży na inwestycję w przyszłość Ukrainy. Dom aukcyjny zrezygnował z prowizji i cała suma zostanie przeznaczona na cel charytatywny.

Superhumans Center ma powstać w obwodzie lwowskim i działać jako klinika specjalistyczna protezowania, rekonstrukcji i leczenia zespołu stresu pourazowego.

Rolls-Royce Silver Shadow został wyprodukowany w 1974 r. Pokryty jest srebrnym lakierem. W środku zdobi go szaro-błękitna skóra i drewno. Źródłem mocy jest 6,75-litrowy silnik V8.

Nie wiadomo, kto był pierwszym właścicielem samochodu. Freddie Mercury nabył go w 1979 r. Rolls-Royce pełnił funkcję jego limuzyny, aż do śmierci muzyka w 1991 r.

***