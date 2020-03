Niezwykłe znalezisko w starych zabudowaniach. Nowe stare samochody!

Co jakiś czas wśród fanów youngtimerów pojawia się wiadomość o kolejnym nietypowym znalezisku na opuszczonej farmie, w szopie czy stodole.

Zdjęcie / Ciekawostki Niezwykłe odkrycie. 11 fabrycznie nowych 25-letnich BMW!

W ubiegłym roku w Bułgarii znaleziono 11, nieco tylko zdekompletowanych, fabrycznie nowych BMW z początku lat dziewięćdziesiątych. W roku 2018 media rozpisywały się o opuszczonym salonie Subaru na Malcie, w którym przetrwały nierejestrowane nigdy perełki, jak chociażby model XT z 1987 roku.

Tym razem podobnego odkrycia dokonano w Argentynie. Na instagramowym profilu jednej z firm specjalizujących się w handlu youngtimerami opublikowano zdjęcia nietypowej kolekcji włoskich i francuskich samochodów z początku lat dziewięćdziesiątych. Fabrycznie nowe auta - najprawdopodobniej - trafią wkrótce na rynek.

Pojazdy odkryte zostały po tym, jak pewien spadkobierca postanowił bliżej zapoznać się z odziedziczonymi w Buenos Aires zabudowaniami, wśród których znajdowało się kilka murowanych hal magazynowych. W jednej z nich, ku jego zaskoczeniu, natknął się na - pokryte grubą warstwą kurzu - samochody.

Ponieważ nowy właściciel zabudowań nie gustuje w leciwych pojazdach, zlecił "uprzątniecie złomu" stosownej firmie. Szybko okazało się, że opuszczone auta to fabrycznie nowe Fiaty: Ducato, Duna (argentyński sedan na bazie Uno), Tipo, Uno i Tempra. Wśród samochodów znalazły się też pojedyncze, również fabrycznie nowe: Alfa Romeo 33 oraz Peugeot 405.

Historia do złudzenia przypomina tę z Malty. Samochody znaleziono w zabudowaniach należących niegdyś do lokalnego dealera - firmy Ganza Sevel, która zbankrutowała wiele lat temu. Wszystko wskazuje na to, że po zawieszeniu działalności niesprzedane auta trafiły do magazynu, gdzie - nie niepokojone przez nikogo - przestały sobie spokojnie blisko trzy dekady. W tym miejscu warto przypomnieć, że produkcja takich modeli, jak Alfa Romeo 33 czy pierwszej generacji Fiata Tipo zakończyła się w 1995 roku.