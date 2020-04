Wiesz co to jest wykrzyż?

O tym, że offroad to jedna z najlepszych form rekreacji związana z motoryzacją wie każdy, kto chociaż raz miał możliwość zabawy w terenie. Niestety nie należy ona do najtańszych, zwłaszcza że sam zakup terenówki oznacza zaledwie początek wydatków...

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak potężne koszty pochłonąć mogą przeróbki i doposażenie pojazdu. Często zdarza się, że leciwy Jeep, Suzuki czy Nissan, prezentujące z zewnątrz obraz "nędzy i rozpaczy", w rzeczywistości warte są po kilkadziesiąt tysięcy złotych!

Lista "standardowych" przeróbek zazwyczaj zaczyna się od tzw. liftu, czyli - mówiąc najprościej - podniesienia zawieszenia. Wbrew pozorom celem takiej modyfikacji nie jest wyłącznie zwiększenie prześwitu, ale też uzyskanie lepszego "wykrzyżu osi". Chodzi o maksymalny kąt ugięcia zawieszenia "na krzyż" czyli w przeciwnych narożnikach pojazdu. Mówiąc prościej - o to na ile zawieszenie danego koła może się "ugiąć" lub - co ważniejsze - "rozciągnąć" nie tracąc kontaktu z podłożem. To kluczowy parametr, bo poza drogą kierowcy stawiać muszą czoła nie tylko przeszkodom terenowym, ale też technice, która - w drogowych warunkach - dba o stabilne prowadzenie pojazdu.

Mowa oczywiście o mechanizmach różnicowych, które w terenie potrafią być źródłem wielu kłopotów. Pamiętajmy bowiem, że dzięki nim moc przekazywana jest zawsze na to koło, które generuje mniejszy opór. Jeśli więc jedno z kół straci kontakt z podłożem, cały moment obrotowy przekazany zostanie właśnie na nie. Oznacza to, że koło będzie się kręcić w powietrzu, a drugie, mające solidne oparcie w gruncie, pozostanie nieruchome... Oczywiście sytuację ratują blokady mechanizmów różnicowych, ale mało które auto może pochwalić się takim wyposażeniem, a dedykowane do popularnych modeli rozwiązania często wyceniane są na kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych!

Właśnie z tego względu niemal każdy fan offoradu rozpoczyna modyfikacje swojej terenówki od założenia większych opon i przeróbek zawieszenia. Takie rozwiązanie jest nie tylko stosunkowo tanie i działa, ale ma też inną ważną zaletę. Świetnie wygląda...!