Tragiczny wypadek podczas rajdu terenowego. Zginął jeden z uczestników

Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna wypadł z auta.

Tragiczny wypadek podczas rajdu terenowego

Do wypadku doszło podczas nocnego odcinka specjalnego, który odbywał się na terenie wojskowego poligonu.

- Podczas pokonywania wzniesienia pojazd marki Suzuki wywrócił się. Kierowca z tego pojazdu wypadł i został śmiertelnie przez to auto przygnieciony - powiedział PAP oficer prasowy policji w Elblągu Krzysztof Nowacki. Dodał, że na miejscu pracował prokurator, technik kryminalistyki i policjanci, a także strażacy.

"Impreza była legalna" - dodał Nowacki. Organizator rajdu nie chciał komentować wypadku.

Na czym polegają rajdy przeprawowe?

W rajdach przeprawowych mogą brać udział terenowe samochody seryjne oraz mocno przerobione konstrukcje niedopuszczone do ruchu po drogach publicznych. Te ostatnie pokonują najtrudniejsze trasy, a bardzo dużą rolę pełni pilot, który podczas prób często przebywa poza samochodem, czy to udzielając kierowcy wskazówek, czy też pieszo pokonując błoto czy trudny teren, by podpiąć wyciągarkę.

Normą jest również balansowanie pilota poza kabiną, gdy samochód trawersuje strome zbocza - wówczas pilot trzyma się nadwozia i balansuje auto, by nie przewróciło się na bok.

Mimo tego, do wypadków na trasach rajdów terenowych, szczególnie z poważnymi konsekwencjami dochodzi rzadko. W rajdach przeprawowych rzadko uzyskuje się bowiem wysokie prędkości.