Samodzielnie zbuduj model Toyoty GT86 z papieru

Jeśli po kilku tygodniach spędzonych w domu szukasz ciekawego zajęcia dla siebie i dzieci, Toyota ma dla ciebie ciekawy pomysł. Możesz zbudować własną Toyotę GT86 z papieru. Wystarczy pobrać szablon, wydrukować go, wyciąć i posklejać. Co więcej, na sześciu szablonach udostępnionych przez Toyotę nie znajdziemy seryjnych GT86, lecz miniaturki specjalnej kolekcji, którą brytyjski oddział koncernu opracował, by uczcić słynne wyczynowe samochody w historii marki.

Pięć lat temu na słynnym Goodwood Festival of Speed 2015 Toyota w kreatywny sposób przypomniała fanom swoją sportową historię. Widzowie największego brytyjskiego święta motoryzacji mogli obejrzeć sześć coupe GT86 stylizowanych na słynne rajdowe i wyścigowe auta marki. W ten sposób Toyota uczciła 50 lat obecności na brytyjskim rynku.

Zainteresowanie publiczności tą niecodzienną wystawą przerosło najśmielsze oczekiwania pomysłodawców. Pamiętając o tym sukcesie, brytyjski oddział Toyoty postanowił pomóc zamkniętym w domach fanom marki w znalezieniu ciekawego zajęcia na czas epidemii. Marka udostępniła w internecie szablony sześciu GT86 w sportowych stylizacjach retro. Teraz każdy może sobie wydrukować, wyciąć i skleić wybraną Toyotę GT86. Wystarczy kolorowa drukarka, nożyczki i klej biurowy. Jeśli jest taka możliwość, warto zwykły papier do drukarki zastąpić nieco sztywniejszym blokiem rysunkowym oraz wydrukować szablony w formacie A3 zamiast A4.

Samochody, do których nawiązują stylizowane GT86, to Toyota 2000GT Yatabe Speed Trial, Toyota 2000GT Shelby, Toyota Celica 1600GT Ove Anderssona, Toyota Celica IMSA GTU, Toyota Celica GT-Four Castrol oraz Toyota Supra Esso Ultron Tiger. Teraz ich charakterystyczne kolory mogą ozdobić półkę każdego entuzjasty motorsportu. Oryginalne, pełnowymiarowe GT86 z tej serii otrzymały winylowe okleiny, aluminiowe obręcze Rota w stylu retro, sprężyny V-Maxx obniżające samochód o 40 mm oraz układ wydechowy Miltek Sport ze stali nierdzewnej.