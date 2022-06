O tym, że prezenterzy The Grand Tour odwiedzili Polskę wie już chyba cały kraj. Trasa słynnego trio rozpoczęła się w Trójmieście i prowadziła między innymi przez Poznań, Zieloną Górę oraz Kraków.

Richard Hammond rozbił samochód na Torze Poznań

Teraz w sieci pojawiły się zdjęcia, które wskazują, że podczas pobytu na Torze Poznań jeden z prezenterów, Richard Hammond, rozbił samochód.

Najprawdopodobniej prezenterzy zorganizowali na obiekcie próbę czasową, jednak nie zakończyła się ona po myśli Brytyjczyka. Na jednym z zakrętów wyleciał z toru i wjechał bolidem w barierę z opon.

Prezenterzy, władze Toru Poznań, producenci i Amazon Prime Video nie skomentowali sytuacji. Zdjęcia wskazują, że Hammond najprawdopodobniej wyszedł z auta o własnych siłach. Należy więc zakładać, że nie odniósł obrażeń i ekipa mogła kontynuować nagrywanie materiału.

Znając konwencję całego show, możemy się spodziewać, że szczegóły zdarzenia poznamy w odcinku The Grand Tour, który będzie opowiadał o wyprawie po Polsce. Według niektórych źródeł należy się go spodziewać wiosną 2023 roku. Strefa motofanów The Grand Tour w Polsce. Słynne trio dziś trafiło do Krakowa

The Grand Tour w Polsce

Po raz pierwszy w Polsce, prezenterzy The Grand Tour zostali zauważeni na terminalu portowym w Gdyni. Zdjęcia do programu realizowane były również na terenie Westerplatte oraz ulic Długi Targ i Długej w Gdańsku.

Następnie słynne trio udało się do Poznania. Prezenterzy odwiedzili także Żagań, gdzie zwiedzili m.in. Muzeum Obozów Jenieckich. Ekipa pojawiła się także w Świebodzinie. Nagrywano tam ogromny pomnik Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Na trasie prezenterów znalazła się również Pustynia Błędowska oraz Kraków. Niemal w każdym miejscu, słynnemu trio towarzyszyła grupa fanów.

Po skończonych nagraniach w naszym kraju, prezenterzy mieli udać się na Słowację.

The Grand Tour w Polsce. Część większej podróży?

Według różnych źródeł prezenterzy realizują odcinek, w którym podróżują szlakiem II Wojny Światowej. Celem wyprawy mają natomiast być Włochy. Kilka dni temu swoimi, rzekomo potwierdzonymi, informacjami na temat produkcji podzielił się jeden z użytkowników Reddita.

Jego zdaniem prezenterzy realizują dwa odcinki specjalne. Akcja jednego miała toczyć się w Skandynawii, drugiego w naszym kraju.

Jako potwierdzenie tej wersji mógł świadczyć fakt, że ekipa The Grand Tour była kilkukrotnie widziana na terenie Finlandii oraz Norwegii. Z biegiem czasu należy spodziewać się szczegółów na temat wyprawy po Polsce.

