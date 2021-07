James May zastąpił swoją Toyotę Mirai nowym autem. Co wybrał?

"To samochód udoskonalony pod każdym względem. Ma więcej mocy, większy zasięg, więcej zabawek, fantastyczne felgi. Ma rzeczy takie jak wyświetlacz head-up. Jest po prostu epicki. Tylko na niego spójrzcie! To prawdziwy twardziel" - ekscytuje się gwiazda programów Top Gear i The Grand Tour podczas iście hollywoodzkiego odsłonięcia nowego lokatora swojego garażu.

Co ciekawe, May kupił nowe auto nie tylko bez jazdy próbnej, ale nawet bez obejrzenia go na żywo - tylko na podstawie zdjęć i specyfikacji. Po sylwetce przykrytej płótnem można się zorientować, że jest to duży sedan. Jesteście ciekawi, o jakim samochodzie James May powiedział, że ma magiczną moc?

