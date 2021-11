BMW darzy Japonię szczególną sympatią. Producent oferował na wyłączność rynku Kraju Kwitnącej Wiśni wiele specjalnych edycji, między innymi serii 8 Coupe. Tym razem na Japończyków czeka odmieniona X7.

Edycja Frozen Black wyróżnia się, jak sama nazwa wskazuje, wyjątkowym wykończeniem nadwozia jak i wnętrza. Karoseria została pokryta lakierem w specjalnym odcieniu czerni. Wszystkie chromowane elementy, takie jak charakterystyczne obramowania grilla w kształcie nerek, ramki okien, wloty powietrza, końcówki wydechów itd. jak również felgi i zaciski hamulcowe zostały również wykończone w czerni.



We wnętrzu również nie ma co liczyć na niespodzianki. Wszystkie możliwe do obszycia elementy zostały pokryte czarną skórą natomiast podsufitka i niektóre okładziny zostały wykończone czarną alcantarą. Czerń do potęgi!

Edycja Frozen Black została oparta na wersji X7 xDrive40d M Sport. Pod maską pracuje trzylitrowy, sześciocylindrowy, rzędowy silnik Diesla o mocy 340 KM, generujący 700 Nm momentu obrotowego.

Prawdopodobnie wszystkie wyprodukowane w tej wersji pojazdy znalazły już nowych właścicieli. Pojazd został wyceniony na 14 660 000 jenów, co w przeliczeniu daje ok. 510 tysięcy złotych.



