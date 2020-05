Rusza sezon motocyklowy. Ale w salonach pustki...

Apele o pozostanie w domach poskutkowały skokowym spadkiem zainteresowania nowymi pojazdami. Dotyczy to nie tylko sprzedaży samochodów, ale i motocykli. Chociaż kwiecień tradycyjnie wiąże się z początkiem sezonu, dane dotyczące nowych rejestracji nie napawają optymizmem.

Jak informuje Instytut Samar, w kwietniu bieżącego roku zarejestrowano w Polsce 2 424 nowe motocykle i motorowery. To wprawdzie wynik o 12,38 proc. większy niż w marcu, ale aż o 57,53 proc. mniejszy w porównaniu z kwietniem roku ubiegłego. Łącznie od początku roku wydziały komunikacji zarejestrowały w swoich bazach 7 881 jednośladów, o 35,67 proc. mniej niż rok wcześniej.

Patrząc na cały segment jednośladów niekwestionowanymi liderami są firmy: Romet Motors, Junak i Honda. W pierwszym kwartale na polskich drogach przybyło 1 354 pojazdów ze znaczkiem Rometa - o 44,30 proc. mniej niż w takim samym okresie roku poprzedniego. Sklasyfikowany na drugiej pozycji Junak znalazł chętnych na 811 jednośladów (-33,20 proc. rok do roku), a trzecia w zestawieniu Honda sprzedała 768 swoich pojazdów (o 4,48 proc. mniej niż przed rokiem).

W tym miejscu warto wyjaśnić, że popularność tych trzech producentów wynika głownie z szerokiej oferty motorowerów, skuterów i motocykli o pojemności do 125 cm3. Przypominamy, że kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kategorii B od minimum trzech lat, bez dodatkowych szkoleń i konieczności poszerzania uprawnień, legalnie poruszać się mogą motocyklami o pojemności skokowej do 125 cm3, mocy maksymalnej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej wynoszącej 0,1 kW/kg.

Wprowadzona w 2011 roku nowelizacja przepisów spowodowała wyraźne ożywienie polskiego rynku jednośladów. Przykładowo w 2018 roku udział maszyn o pojemności do 125 cm3 w ogóle rejestracji nowych motocykli wyniósł 48,2 proc. W roku 2017 było to jeszcze więcej, bo aż 56,2 proc. ogółu rejestracji nowych motocykli.

Warto dodać, że łącznie w całym 2019 roku wydziały komunikacji zanotowały w swoich bazach 38 274 jednoślady, co oznacza wzrost popytu w stosunku rok do roku o 23,58 proc. Liderem rankingu rejestracji nowych jednośladów był Romet Motors z wynikiem 8 085 zarejestrowanych pojazdów (+ 29,67 proc). Sklasyfikowany na drugiej pozycji Junak znalazł 3 808 nabywców na swoje jednoślady (+41,30 proc. rok do roku). Trzecią lokatę zajęła Yamaha z wynikiem 2 397 zarejestrowanych pojazdów (+ 15,74 proc.).

W całym ubiegłym roku do Polski trafiło też 73 552 używanych jednośladów z zagranicy. To o 4,75 proc. więcej niż w roku 2018 roku.