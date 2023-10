Końcówka sezonu motocyklowego. Wymarzony czas na zakupy

Spis treści: 01 Pandemia odbiła swoje piętno

Końcówka sezonu motocyklowego zwykle wiąże się ze sporymi obniżkami cen akcesoriów w sklepach motocyklowych, a także samych motocykli w salonach, na zasadzie wyprzedaży rocznika. Salony chcą się pozbyć motocykli zalegających w magazynach i garażach, aby zrobić miejsce na nowy rok modelowy. W związku z tym w październiku i listopadzie można upolować naprawdę niezłe promocje. Widać to po statystykach rejestracji nowych i używanych maszyn udostępnionych przez IBRM Samar.

Podobnie jak i w innych branżach motoryzacyjnych pandemia koronawirusa i związane z nią problemy z dostawami części odbiły się też na rynku motocyklowym. Słaba dostępność maszyn powodowała, że wiele osób musiało obejść się smakiem i nie mogli zakupić wymarzonego motocykla prosto z salonu. W 2022 rynek powoli zaczął się odmrażać, a w 2023 do salonów trafiło znacznie więcej motocykli niż w ubiegłych latach. Efektem tego był dość znaczący wzrost sprzedaży nowych motocykli w sezonie 2023, ale siłą rozpędu, rynek motocyklowy zaliczył też doskonały wrzesień.

Według danych przedstawionych przez IBRM Samar (Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego) we wrześniu sprzedano 3233 nowe motocykle i motorowery. To o 32,8% więcej niż przed rokiem, kiedy to sprzedało się 2434 motocykli i motorowerów. W tej liczbie zawarte jest 2080 motocykli (powyżej 50 cm3 - wzrost aż o 41,6%) oraz 1153 motorowery (wzrost o 19,5%).

Wrzesień jest też dziewiątym miesiącem z rzędu, w którym zanotowano wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym. Od początku roku sprzedano 24 019 motocykli i 9284 motorowery

Najwięcej motocykli w tym roku jak na razie z bardzo dużą przewagą sprzedała Honda -do końca września aż 5007 Hond znalazło nowych nabywców. Na drugim miejscu z liczbą 2733 sztuk plasuje się Yamaha, trzecie jest BMW (2559), przed Junakiem (1344) i Suzuki (1075). Suzuki zaliczyło 63% wzrostu w stosunku do ubiegłego roku. Honda sprzedała o 32% więcej, BMW o 20% więcej, Yamaha o 16% więcej, a Junak zaliczył spadek o 19%.

Najwięcej w tym roku sprzedało się motocykli klasy 125 - 10 046 sztuk. Motocykle w wyższych klasach pojemnościowych utrzymywały mniej więcej ten sam poziom:

250-500 cm3 - 3157 sztuk (6% wzrostu)

500-750 cm3 - 3017 sztuk (21% wzrostu)

750-1000 cm3 - 3147 sztuk (53% wzrostu)

Powyżej 1000 cm3 - 3962 (15% wzrostu)

Dość znaczny spadek zaliczyły motocykle elektryczne, których sprzedało się 433 sztuki - aż o 21% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wśród motorowerów prym wiedzie Junak (2124 sztuki), przed Romet Motors (1250 sztuk) i Bartonem (1051 sztuk), jednak tylko ta ostatnia marka zaliczyła nieznaczny wzrost sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. Zastanawia natomiast równie znaczący spadek sprzedaży motorowerów elektrycznych - aż o 21%. Elektryczne motorowery znalazły 1883 nabywców.

O tym, że jesień to dobry moment na poszukiwanie motocykla wie każdy motocyklista. Ze względu na dużą sezonowość końcówka roku to czas kiedy motocykliści chcący pozbyć się swoich maszyn mocno "zjeżdżają" z cenami i w tym okresie można trafić prawdziwe okazje - także za granicą. Widać to również po rejestracji motocykli sprowadzonych. Pod tym względem wrzesień okazał się bardzo mocny.

Tylko we wrześniu zarejestrowano aż 6430 motocykli i motorowerów sprowadzonych z zagranicy - to aż o 1207 sztuk - 23,1% więcej niż przed rokiem, choć o 16,6% mniej niż w sierpniu bieżącego roku. Od początku roku ta liczba sięga 65 800 jednośladów, co w połączeniu z motocyklami i motorowerami nowymi daje łączną liczbę 99 103 jednośladów zarejestrowanych w tym roku. Do końca 2023 pozostało jeszcze niespełna trzy miesiące, można więc mieć nadzieję, że rynek odmroził się na dobre i liczba spokojnie przekroczy wartość 110 tysięcy jednośladów.

Miesiące jesienne to doskonały moment na planowanie zakupów motocyklowych - salony i sklepy wprowadzają wiele akcji promocyjnych zarówno na motocykle jak i akcesoria, odzież i części, aby jeszcze przed końcem roku wyczyścić magazyny z towaru, przed kolejnym sezonem. Warto zatem rozejrzeć się po ofertach sieci dealerskich i sklepów - niektóre promocje sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych rabatów lub dodatków w akcesoriach, a ceny odzieży, kasków i innych akcesoriów motocyklowych spadają nawet o 50%.