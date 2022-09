Inwazja elektrycznych motocykli Hondy. Ale nie żegnamy się z benzyną

Spis treści: 01 Honda: będzie więcej elektrycznych motocykli, ale spalinówki też zostają

Przyspieszona elektryfikacja motocykli i współdzielenie akumulatorów, a jednocześnie silnik spalinowy na mieszankę benzyny z etanolem. Takie są plany Hondy na osiągnięcie neutralności węglowej we wszystkich swoich produktach motocyklowych. Marka chce to osiągnąć w latach 40. XXI wieku.

Honda: będzie więcej elektrycznych motocykli, ale spalinówki też zostają

W celu osiągnięcia neutralności pod względem dwutlenku węgla we wszystkich swoich produktach motocyklowych, japońska marka planuje przyspieszyć elektryfikację motocykli.

Jednocześnie Honda będzie kontynuować inicjatywy, które mają na celu ograniczenie emisji CO2 w silnikach spalinowych, a także pracować nad modelami, które będą mogły być zasilane paliwami neutralnymi pod względem dwutlenku węgla, np. mieszanką benzyny z etanolem. Takie pojazdy marka oferuje już w Brazylii, ale zamierza wprowadzić je także do Indii.

Honda do 2025 roku wprowadzi minimum 10 elektrycznych motocykli

Marka będzie rozwijać również gamę motocykli elektrycznych. I to szybko, bo co najmniej 10 nowych modeli na prąd ma pojawić się do 2025 roku. Celem marki jest osiągnięcie rocznej sprzedaży elektrycznych motocykli na poziomie miliona sztuk w ciągu najbliższych 5 lat i 3,5 miliona egzemplarzy (ok. 15 proc. całkowitej sprzedaży) do roku 2030.

W latach 2024-2025 Honda chce wprowadzić na rynki Azji, Europy oraz Japonii dwa modele elektrycznych skuterów przeznaczonych do codziennego użytku. Niewykluczone, że pojawią się również wymienne akumulatory, które ułatwiłyby pokonywanie większych odległości. Honda informuje, że bada również inne możliwości źródeł zasilania. Do 2024 roku z kolei na rynkach Azji, Europy, Japonii i Chin ma zadebiutować w sumie pięć modeli elektrycznych rowerów i motorowerów.

Zdjęcie Do 2025 roku Honda chce wprowadzić co najmniej 10 modeli elektrycznych motocykli. / Honda / materiały prasowe

Honda nie zapomina jednak o pojazdach, które nie są użytkowe, ale przede wszystkim dają radość z jazdy. Jak informuje, pracuje nad swoimi modelami z kategorii "FUN", zasilanymi prądem. W oparciu o będącą obecnie na etapie rozwoju, platformę FUN EV, marka chce wprowadzić w latach 2024-2025 w Japonii, USA i Europie 3 modele.

Zdjęcie Celem Hondy jest osiągnięcie rocznej sprzedaży motocykli elektrycznych na poziomie 3,5 mln sztuk do 2030 roku. / Honda / materiały prasowe

Będzie również model przeznaczony dla młodszych motocyklistów - Kids FUN EV. Motocykle będą wyposażone w akumulator półprzewodnikowy, obecnie rozwijany przez markę.

Honda chce rozwinąć ideę współdzielenia akumulatorów

Mało tego, Honda w ramach rozwoju infrastruktury ładowania dąży do spopularyzowania współdzielenia akumulatorów. Przykładowo w Indiach marka chce do końca tego roku uruchomić usługę wymiany akumulatorów w elektrycznych trójkołowych taksówkach - rikszach.

W Japonii z kolei, w kwietniu tego roku, Honda i kilku największych japońskich producentów motocykli poinformowało o stworzeniu nowej firmy o nazwie Gachaco Inc., która będzie udostępniać wymienne akumulatory do elektrycznych motocykli, a także rozwijać infrastrukturę dla tej usługi.

Czterej główni producenci motocykli z Japonii uzgodnili wspólne specyfikacje dla wymiennych akumulatorów. Honda pracuje także nad standaryzacją, poprzez uczestniczenie w Swapable Batteries Motorcycle Consortium, które zostało założone upowszechnienia motocykli i innych małych pojazdów z napędem elektrycznym. Honda działa na rzecz standaryzacji, współpracując także z firmą partnerską w Indiach.

