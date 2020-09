Hondy CB500 po drobnych zmianach

Honda CB500F, CBR500R i CB500X – trzy "pięćsetki" będą dostępne w Europie jesienią z nowymi grafikami i opcjami kolorystycznymi oraz z homologacją EURO5.

Zdjęcie Honda CB500F /

Naked - CB500F - otrzymuje dwa nowe, jaskrawe lakiery: Candy Caribbean Blue Sea i Candy Moon Glow Yellow, a sportowy CBR500R zyska na atrakcyjności dzięki nowej, rzucającej się w oczy grafice i oznakowaniom, które podkreślą jego wyścigowe dziedzictwo. Honda CB500X, reprezentująca klasę adventure, otrzyma czerwoną ramę pomocniczą w hołdzie dla modelu CRF1100L Africa Twin.

Badania Hondy, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie, wskazują na atrakcyjność tych trzech maszyn w różnych grupach klientów. Aż 46% właścicieli CB500F i 29% właścicieli CBR500R to początkujący kierowcy, z czego odpowiednio 30% i 35% nie przekroczyło 24. roku życia, co świadczy o ważnej roli obu modeli we wprowadzaniu nowych motocyklistów do świata jednośladów. Z drugiej strony, 90% właścicieli CB500X to doświadczeni kierowcy.

Wszystkie trzy maszyny napędzane są silnikiem 500 ccm o maksymalnej mocy 35 kW, która pozwala korzystać z nich posiadaczom prawa jazdy kategorii A2. Motocykle spełniają też normę emisji EURO5, która od 1 stycznia 2020 roku wprowadziła znacznie surowsze wymogi w porównaniu z EURO4. Dotyczą one znacznej redukcji dozwolonego poziomu emisji tlenku węgla, zmniejszenia całkowitej emisji węglowodorów o ponad 40%, skuteczniejszego wykrywania przerw zapłonu oraz wprowadzenia limitu emisji cząstek stałych.