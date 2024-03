Kask motocyklowy to nieodłączny element każdego motocyklisty. Regulują to przepisy, a konkretnie art. 40 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który stanowi:

"Kierujący motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym."

Przepisy obowiązujące w Polsce nie są zbyt precyzyjne i wymagają od kasku, żeby spełniał odpowiednie świadectwo homologacji. Na rynku są dostępne różne kaski motocyklowe - w cenie od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Wielu użytkowników jednośladów zastanawia się czy droższy kask będzie lepszy i bardziej bezpieczny.

Większość kasków dostępnych na rynku wygląda podobnie i różni się materiałami wykończeniowymi tzw. skorupy i wypełnienia. To właśnie wspomniane dwa elementy mają największe znaczenie dla bezpieczeństwa motocyklisty. Zwykle w najtańszych modelach stosuje się mniej odporne materiały. W kaskach w wyższej półki wykorzystuje się zaawansowane, nowoczesne materiały, które zapewniają odpowiednią odporność na siły działające podczas uderzenia w czasie wypadku.

Na profilu instagramowym motocyklowego mistrza FIM Junior World Championship pojawiło się ciekawe nagranie. Vasilis Christos Pateleakis to młody zawodnik z Grecji, który postanowił sprawdzić, co dzieje się z kaskiem na który najechała furgonetka. Oczywiście jest to skrajna sytuacja, ale mimo wszystko pokazuje różnicę pomiędzy dwoma produktami z różnych półek cenowych.

Podczas nagrania wykorzystano dwa kaski motocyklowe - tani i drogi. Oba zostały skonfrontowane z masą furgonetki. Na początek pojazd najechał na tani kask, który poddał się ciężarowi samochodu i złożył się. Po chwili nagranie powtórzono i furgonetka najechała na droższy produkt. Tym razem kask poradził sobie z obciążeniem.