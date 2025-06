Prototyp roweru wodorowego od Groclin. Co o nim wiemy?

Rower opracowany przez Groclin to jednoślad wspomagany silnikiem elektrycznym, ale zasilanym nie z baterii, a z ogniwa paliwowego. Energia elektryczna powstaje w wyniku reakcji wodoru z tlenem. Taka konstrukcja eliminuje konieczność ładowania akumulatora.

Rower osiąga zasięg do 60 km na jednym naboju wodoru. Sama wymiana naboju trwa kilka sekund i nie wymaga żadnych narzędzi. Pojazd zaprojektowano z myślą o sektorze B2B - jego konstrukcja ma zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne i zmienne warunki pogodowe. Producent zapewnia, że rower działa niezawodnie także w temperaturach ujemnych.

Groclin kieruje swoją ofertę do przedsiębiorstw, firm kurierskich, operatorów flot rowerowych oraz samorządów. Cena jednego egzemplarza w ofercie firmy w wersji sharingowej waha się od 12 do 20 tys. zł netto - w zależności od specyfikacji.

Technologia wodorowa w rowerze. Jak to działa?

W prezentowanym modelu źródłem zasilania jest niewielkie ogniwo paliwowe. W rowerze nie ma akumulatora litowo-jonowego - zamiast tego zamontowano butlę o pojemności około 20 g wodoru, sprężonego do maks. 10 barów. Wodór reaguje z tlenem z powietrza, a powstała energia zasila silnik elektryczny.

Butla z wodorem przypomina półlitrową butelkę i może być wymieniona w kilka sekund. To znacząco skraca czas przygotowania pojazdu do jazdy w porównaniu do kilkugodzinnego ładowania baterii w standardowym e-rowerze.