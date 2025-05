Chociaż można było przypuszczać, że w Polsce niebawem posypią się mandaty za nagrywanie zabronionej infrastruktury w związku z wprowadzeniem nowych przepisów, to okazuje się, że nasi zachodni sąsiedzi wcale nie mają pod tym względem łatwiej. W Niemczech jakakolwiek modyfikacja odbiegająca od wersji fabrycznej pojazdu jest bardzo ryzykowna - nawet montaż tymczasowych gadżetów, które można szybko i łatwo zdemontować, może zakończyć się mandatem, a nawet zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Pewien motocyklista postanowił przymocować do prawego podnóżka pasażera teleskopowy wysięgnik, na którego końcu zamontował kamerę 360. To rozwiązanie staje się coraz popularniejsze wśród kierowców jednośladów, którzy dzięki takim kamerom mogą uzyskać ujęcia przypominające nagrania z drona lecącego tuż za nimi. Umożliwiają one tworzenie różnorodnych kadrów, a im dłuższy wysięgnik, tym szersze i bardziej efektowne ujęcia.