Nowe przepisy o omijaniu korków. Motocykliści z Polski się ucieszą

We Francji motocykliści i jeżdżący skuterami mogą wreszcie legalnie przejeżdżać między samochodami w korkach na autostradach z co najmniej dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, gdzie jezdnie są fizycznie oddzielone. Ta praktyka, testowana przez jakiś czas w 21 departamentach, w tym w regionie paryskim, została ostatecznie usankcjonowana prawnie. Jak to się ma do przepisów w Polsce?