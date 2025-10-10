W skrócie Wietnam wprowadza zakaz wjazdu motocykli spalinowych do centrum Hanoi, dążąc do poprawy jakości powietrza.

Rośnie popularność motocykli elektrycznych, a sprzedaż modeli spalinowych wyraźnie spada.

Prognozuje się dalszy rozwój rynku jednośladów i zwiększenie udziału elektryków do 2030 roku.

Zakaz wjazdu motocykli spalinowych do centrum Hanoi

Premier Wietnamu Phạm Minh Chính w lipcu 2025 r. podpisał dyrektywę, zgodnie z którą po 12 miesiącach od jej ogłoszenia motocykle spalinowe nie będą mogły wjeżdżać do centrum Hanoi. Od 2028 r. ograniczenia obejmą także kolejne dzielnice miasta.

Władze argumentują decyzję względami środowiskowymi. Hanoi od lat znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast świata. Rząd uznał, że ograniczenie ruchu jednośladów napędzanych benzyną to jeden z najważniejszych kroków w walce o czystsze powietrze.

Najwięksi producenci, w tym Honda, dominująca marka na wietnamskim rynku - krytykują tempo zmian, wskazując, że okres przejściowy jest zbyt krótki. Ministerstwo transportu nie komentuje zarzutów, utrzymując, że priorytetem jest zdrowie mieszkańców.

Elektryki zyskują rynek, motocykle spalinowe w odwrocie

Efekty decyzji widać już w statystykach sprzedaży. W sierpniu 2025 r. Honda odnotowała spadek o 22 proc. w porównaniu z lipcem i o 13 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Według badania Asia Plus Inc., przeprowadzonego we wrześniu na grupie 200 mieszkańców Hanoi i Ho Chi Minh City, 54 proc. ankietowanych deklaruje, że ich następny zakupem będzie motocykl elektryczny. Tylko 24 proc. pozostaje przy planach zakupu spalinowego jednośladu. W stolicy Wietnamu odsetek zwolenników elektryków wyniósł aż 60 proc.

Respondenci najczęściej wskazywali na rządowe programy wspierające elektryfikację. Połowa badanych rozważa zakup motocykla Hondy, a 32 proc. modelu rodzimego producenta VinFast. Obecnie ponad 80 proc. użytkowników posiada pojazd Hondy, a VinFast odpowiada za zaledwie 4 proc. rynku.

Rynek jednośladów w Wietnamie do 2030 r.

Według prognoz Mordor Intelligence, wartość wietnamskiego rynku jednośladów w 2025 r. osiągnie 4,6 mld dol., czyli ok. 20 mld zł (przy kursie 4,35 zł za dol.). Do 2030 r. ma wzrosnąć do 6 mld dol., co odpowiada ok. 26 mld zł.

Rynek wciąż jest zdominowany przez pojazdy spalinowe. W 2024 r. Honda sprzedała w Wietnamie 2,6 mln motocykli, co stanowiło ponad 80 proc. całkowitej sprzedaży. Dla porównania, VinFast w tym samym roku dostarczył 71 tys. jednośladów elektrycznych.

Honda posiada w ofercie także modele elektryczne, ale nie ujawnia szczegółowych danych sprzedażowych dla Wietnamu. Eksperci oceniają, że wprowadzane regulacje mogą wymusić na największym producencie świata przyspieszenie transformacji oferty.

