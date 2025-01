Każda kolejna wersja flagowego motocykla adventure Hondy to krok naprzód. Inżynierowie dokładnie słuchają uwag użytkowników i wprowadzają zmiany tam, gdzie są one potrzebne. W biurach Hondy w Minato priorytetem pozostaje rozwój oparty na solidnych podstawach, a nie na eksperymentach.

Jednostka napędowa pozostała wierna dwucylindrowemu układowi o pojemności 1084 cm³, generując moc 102 KM. Stopień sprężania zwiększono z 10,1:1 do 10,5:1, poprawiono parametry ECU i wydłużono kanały wlotowe do airboxa. Te zmiany, wraz z kilkoma innymi modernizacjami, pozwoliły uzyskać o 7 proc. wyższy moment obrotowy. Silnik teraz płynniej i bardziej przewidywalnie oddaje moc w użytecznym zakresie obrotów, co znacznie poprawia komfort jazdy.