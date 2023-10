Młody Polak idzie śladami Kubicy. Kolejne kroki w drodze do F1

Pochodzący z Cieszyna Kacper Sztuka, który zaledwie tydzień temu wraz z zespołem US Racing zdobył mistrzostwo we włoskiej Formule 4, otrzymał niedawno zaproszenie do testów posezonowych w Formule 3. Jak można wyczytać z mediów społecznościowych siedemnastolatka - już dziś zasiadł on za kierownicą bolidu doświadczonego zespołu MP Motorsport.

Kacper Sztuka nie zwalnia tempa i realizuje swoje cele

Młody kierowca od samego początku nie krył swojego zadowolenia z otrzymanej szansy. Jak sam podkreślił - jest to ważny krok do realizacji jego celów. Kacper marzy bowiem aby w ciągu najbliższych latach wystartować w Formule 1, a możliwość uczestniczenia w testach do Formuły 3 to bez wątpienia ważny "przystanek" na tej niełatwej drodze.

