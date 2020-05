Kibice docenili Michaela Schumachera

​Siedmiokrotny mistrz świata Niemiec Michael Schumacher został wybrany przez kibiców na najbardziej wpływową postać Formuły 1 w jej 70-letniej historii - poinformowali organizatorzy wyścigów.

Zdjęcie Kibice wciąż pamiętają o Michaelu Schumacherze /Getty Images

W środę minęło 70 lat od pierwszego w historii wyścigu zaliczanego do mistrzostw świata F1. 13 maja 1950 roku odbył się on na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii i zakończył zwycięstwem Włocha Giuseppe Fariny.

W finale głosowania na Schumachera, który nie pojawia się publicznie od grudnia 2013 r., gdy uległ wypadkowi na nartach, oddano 61 procent głosów. Pokonał byłego szefa Formuły 1, 89-letniego Berniego Ecclestone'a.



Schumacher jest rekordzistą zarówno pod względem liczby triumfów w klasyfikacji generalnej - siedem, jak i wygranych wyścigów - 91.



Były kierowca Ferrari we wcześniejszych rundach głosowania pokonał nieżyjących już mistrzów Nikiego Laudę, Ayrtona Sennę i Juana Manuela Fangio oraz założyciela zespołu, w którym odnosił największe sukcesy - Enzo Ferrariego.



Panel ekspertów przygotował dla fanów 32 nazwiska wielkich postaci Formuły 1, dzieląc ich na cztery kategorie: kierowcy, szefowie zespołów, konstruktorzy i zarządzający organizacją.



Michael Schumacher 29 grudnia 2013, kilka dni przed 45. urodzinami, podczas jazdy na nartach we francuskim Meribel uderzył głową o skałę. Natychmiast został przewieziony do szpitala w Grenoble, gdzie lekarze określili jego stan jako krytyczny, ale udało im się utrzymać słynnego kierowcę przy życiu. Od września 2014 pozostaje pod opieką lekarzy w swojej posiadłości w Gland w Szwajcarii. Wszelkie informacje o jego stanie zdrowia są owiane tajemnicą i pilnie strzeżone przez rodzinę.