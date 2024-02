Ile Lewis Hamilton będzie zarabiał w Ferrari? Gra o ogromną kasę

Do sprawy odniósł się także sam kierowca, który na oficjalniej stronie zespołu Mercedes opublikował krótki wpis.

Nadszedł dla mnie odpowiedni czas, by wykonać ten krok. Jestem podekscytowany podjęciem się nowego wyzwania. Nigdy nie zapomnę jednak wsparcia, jakie dostałem w Mercedesie. Ukłony należą się zwłaszcza Toto Wolffowi za jego podejście, które zaprowadziło nas do wielu sukcesów. podsumował Lewis Hamilton

Na informacje dot. Hamiltona szybko zareagowała giełda

Chociaż przez długi czas obydwa zespoły wstrzymywały się z publikacją oficjalnych komunikatów, na wspomniane plotki niemal od razu zareagowała nowojorska giełda. Niedługo po opublikowaniu pierwszych wiadomości dotyczących przenosin słynnego kierowcy, kurs włoskiego producenta podskoczył powyżej 390 dolarów za aukcję. Jak podkreślają światowe serwisy ekonomiczne, to niemal rekordowy wzrost o 10 proc. Eksperci finansowi nie mają złudzeń - pomimo że Ferrari od ponad kwartału notuje spore wzrosty na giełdzie, efekt rozpowszechnienia informacji dot. planów Hamiltona dodatkowo rozgrzał atmosferę.

Hamilton będzie zarabiał znacznie więcej, niż dotychczas

Na historycznym transferze nie zarobi jednak tylko Ferrari. W mediach już bowiem zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące ewentualnych przyszłych zarobków Lewisa Hamiltona.

Według informacji, do których dodał dziennik DailyMail - mistrz świata ma otrzymać jeszcze większą gażę niż ta, którą płaci mu Mercedes. Warto jedynie wspomnieć, że obecnie roczne zarobki Brytyjczyka sięgają 50 mln funtów, a więc w przeliczeniu ok. 253 mln zł. Co więcej, sam kontrakt dotyczący transferu miał zostać ozdobiony astronomiczną wręcz premią dla kierowcy. Według brytyjskiego tabloidu ma ona wynieść 40 mln funtów, co jest rekordową kwotą w historii Formuły 1.