Formuła 1 - Carlos Sainz jr. wygrywa w Wielkiej Brytanii

Weekend na torze Silverstone okazał się szczęśliwy dla Carlosa Sainza jr. Kierowca Ferrari najpierw zwyciężył w kwalifikacjach i po raz pierwszy wystartował z pole position, a później, po wielu perypetiach w czasie wyścigu, minął linię mety jako pierwszy.

Tuż po starcie wyprzedził go broniący tytułu Holender Max Verstappen (Red Bull), ale chwilę później doszło do kolizji i groźnego wypadku, po którym sędziowie przerwali zawody. W incydenty zamieszanych było w sumie pięciu kierowców, w tym Chińczyk Zhou Guanyu z Alfa Romeo Racing Orlen, reprezentant Tajlandii Alexander Albon (Williams) i Brytyjczyk George Russell (Mercedes).

Reklama

Szczególnie niebezpiecznie wyglądał wypadek Zhou, którego auto, uderzone przez bolid Russella, przekoziołkowało i sunąc kołami do góry uderzyło w barierę. Cała trójka została zabrana na badania do centrum medycznego na torze, a Albon trafił na obserwację do pobliskiego szpitala. Na szczęście u nikogo nie stwierdzono poważnych obrażeń.

Zdjęcie Bolid Zhou przekoziołkował i sunął kołami do góry / AFP

Przerwę wykorzystała grupa kibiców, która w akcji protestacyjnej w nieznanym celu wbiegła na teren toru. Wszyscy zostali usunięci z obiektu przez służby porządkowe.

Wyścig wznowiono - już bez Zhou, Albona i Russella - po kilkudziesięciu minutach przerwy i w kolejności, jaką wyłoniły sobotnie kwalifikacje. Sainz jr. ruszył więc ponownie z pierwszego miejsca i tym razem obronił tę pozycję przed Verstappenem.

Nie wiem, co powiedzieć. Pierwsze zwycięstwo, 150. start, do tego w barwach Ferrari... nie mogło być lepiej. powiedział Hiszpan

W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Verstappen, przed Perezem i Leclerkiem.

Formuła 1 - GP Wielkiej Brytanii - wyniki

1. Carlos Sainz jr. (Hiszpania/Ferrari)

2. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull)

3. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes)

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari)

5. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine)

6. Lando Norris (W. Brytania/McLaren)

7. Max Verstappen (Holandia/Red Bull)

8. Mick Schumacher (Niemcy/Haas)

9. Sebastian Vettel (Niemcy/Aston Martin)

10. Kevin Magnussen (Dania/Haas)

Formuła 1 - klasyfikacja generalna kierowców