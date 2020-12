F1. Zwycięstwo Verstappena na zakończenie sezonu

​ Holender Max Verstappen (Red Bull) wygrał w Abu Zabi ostatni w tym sezonie wyścig o Grand Prix Formuły 1. Tytuł już wcześniej zapewnił sobie trzeci na mecie Brytyjczyk Lewis Hamilton, a jego kolega z Mercedesa Fin Valtteri Bottas został wicemistrzem świata.

Zdjęcie Max Verstappen wygrał ostatni wyścig /Getty Images

Verstappen wygrał w sobotę kwalifikacje, ruszył więc z pierwszej pozycji i nie oddał jej od startu do mety. Odniósł 10. zwycięstwo w karierze.

Holendrowi nie dało to jednak drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej. Zajął je Bottas, który w Abu Zabi również był drugi. Mercedes już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza świata konstruktorów.



Hamilton, którego w ubiegłym tygodniu w Bahrajnie zabrakło z powodu zakażenia COVID-19, nie był w niedzielę w najwyższej formie.



"Fizycznie chyba nigdy nie byłem tak wykończony. Jakoś dotrwałem do mety. Nie sądziłem, że w ogóle będę mógł wystartować. W przerwie między sezonami czekam na okazję do odpoczynku, powrotu do treningów i doprowadzenia organizmu do stanu, w którym powinien być" - powiedział Brytyjczyk.



W swoim prawdopodobnie ostatnim wyścigu w barwach Ferrari 14. miejsce zajął czterokrotny mistrz świata Sebastian Vettel. Wszystkie tytuły Niemiec wywalczył jako kierowca Red Bulla.



Znów bez punktów wyścig zakończyli zawodnicy Alfa Romeo Racing Orlen, którego kierowcą testowym jest Robert Kubica. Fin Kimi Raikkonen zajął w Abu Zabi 12., a Włoch Antonio Giovinazzi - 16. miejsce.



Kubica wziął udział w piątkowym treningu, a w bolidzie zasiądzie ponownie w przyszłym tygodniu na tym samym torze w Abu Zabi, gdzie będą odbywać się oficjalne testy F1.

Wyniki wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Abu Zabi:



1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:36.28,645

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) strata 15,976 s

3. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 18,415

4. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 19,987

5. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1.00,729

6. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 1.05,662

7. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1.13,748

8. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 1.29,718

9. Esteban Ocon (Francja/Renault) 1.41,069

10. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 1.42,738

11. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 1 okr.

12. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1 okr.

13. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 1 okr.

14. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1 okr.

15. George Russell (W. Brytania/Williams) 1 okr.

16. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1 okr.

17. Nicholas Latifi (Kanada/Williams) 1 okr.

18. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1 okr.

19. Pietro Fittipaldi (Brazylia/Haas) 2 okr.



nie ukończył: Sergio Perez (Meksyk/Racing Point)



Klasyfikacja końcowa kierowców:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 347 pkt - mistrzostwo

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 223

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 214

4. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 125

5. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 119

6. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 105

7. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 105

8. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 98

9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 97

10. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 75

11. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 75

12. Esteban Ocon (Francja/Renault) 62

13. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 33

14. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 32

15. Nico Huelkenberg (Niemcy/Racing Point) 10

16. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 4

17. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 4

18. George Russell (W. Brytania/Williams/Mercedes) 3

19. Romain Grosjean (Francja/Haas) 2

20. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1



Klasyfikacja końcowa konstruktorów:



1. Mercedes 573 pkt - mistrzostwo

2. Red Bull 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0