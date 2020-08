F1. Zespół Williamsa ma nowego właściciela!

​ Amerykańska firma inwestycyjna Dorilton Capital, mieszcząca się w Nowym Jorku, kupiła większościowy pakiet akcji zespołu Formuły 1 Williams. Jak zapewniają nowi właściciele marka samochodu, nazwa zespołu i jego siedziba w Grove nie zmienią się.

Nazwa zespołu ma pozostać bez zmian

Od założenia zespołu Williams Grand Prix Engineering przez Franka Williamsa i Patricka Heada w 1977 roku, większościowy pakiet akcji teamu pozostawał własnością rodziny Williams. Jednak narastające problemy ekonomiczne, i wycofanie się niektórych sponsorów spowodowały, że w maju 2020 team został wystawiony na sprzedaż.

Jednym ze sponsorów Williamsa był w sezonie 2019 koncern paliwowy Orlen, gdy kierowcą był Robert Kubica. W połowie września ogłoszono, że po sezonie Kubica odejdzie z tego zespołu. Polak został sklasyfikowany na 19. miejscu z dorobkiem 1 pkt. Ostatnie 20. miejsce zajął Brytyjczyk George Russell z tego samego zespołu, który jako jedyny w stawce dwudziestu kierowców nie zdobył ani jednego punktu.



Dorliton Capital Advisors LLC istnieje od 2009 roku. Szefem jest Matthew Savage, absolwent Uniwersytetu Oxfordzkiego, były dyrektor Rothschild Inc. Prezesem zarządu jest natomiast Darren Fultz.



Umowa o sprzedaży została jednogłośnie poparta przez zarząd i przez 78-letniego założyciela Franka Williamsa.



"To może być koniec epoki Williamsa jako zespołu rodzinnego, ale wiemy, że jest w dobrych rękach" - powiedziała zastępca dyrektora Claire Williams, córka Franka. "Sprzedaż zapewnia przetrwanie zespołu, ale co najważniejsze, zapewni drogę do sukcesu". Nie podano żadnych szczegółów finansowych.



Williams zdobył dziewięć tytułów mistrza świata F1 wśród konstruktorów, po raz ostatni w 1997 roku. Od 2012 roku nie wygrał żadnego wyścigu. 16 tytułów ma w dorobku Ferrari, a 8 McLaren.



W rywalizacji kierowców Williams ma w dorobku siedem tytułów. Ostatni, w 1997 roku, zdobył w barwach brytyjskiego teamu Kanadyjczyk Jacques Villeneuve.