F1. Kierowca Ferrari z koronawirusem

Kierowca Formuły 1 z zespołu Ferrari Monakijczyk Charles Leclerc miał pozytywny wynik testu na Covid-19. Poinformował o tym sam zawodnik w mediach społecznościowych. Potwierdził, że aktualnie jest na kwarantannie w swoim domu w Monako.

Zdjęcie /Getty Images

Jak przyznał, czuje się dobrze, choć ma lekkie objawy. Oficjalny komunikat w tej sprawie wydała także ekipa Mercedesa.



"Charles miał kontakt z osobą zakażoną. Zawiadomiliśmy wszystkie osoby, z którymi się spotykał w ostatnich dniach. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia" - napisano w komunikacie teamu.



Monakijczyk jest obecnie piątym kierowcą F1, u którego wykryto Covid-19. Wcześniej zakażeni koronawirusem byli Meksykanin Sergio Perez (opuścił dwie rundy na Silverstone), Kanadyjczyk Lance Stroll (zrezygnował z występu w Grand Prix Eifelu), mistrz świata Lewis Hamilton (nie pojechał w Grand Prix Sakhiru) oraz ostatnio Brytyjczyk Lando Norris.



W ostatnim sezonie Leclerc był partnerem w ekipie Ferrari czterokrotnego mistrza świata Niemca Sebastiana Vettela. Od sezonu 2021 Vettel przechodzi do Aston Martina (następca Racing Point), natomiast do Ferrari dołączy Carlos Sainz jr.