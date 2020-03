F1 bez wyścigu o GP Monako. Pierwszy raz od 1954 roku!

​Organizatorzy wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Monako poinformowali, że w tym roku impreza się nie odbędzie. Wcześniej władze dyscypliny sugerowały, że zostanie przełożona na inny termin.

W komunikacie na stronie internetowej F1 napisano, że z powodu pandemii koronawirusa zmienione zostaną terminy GP Holandii (planowanej pierwotnie na 3 maja), GP Hiszpanii (10 maja) oraz GP Monako (24 maja). Wcześniej już przełożono wyścigi w Australii, Bahrajnie, Chinach i Wietnamie.

Organizatorzy wyścigu w Księstwie - Automobile Club de Monaco - później poinformowali jednak, że nie będzie możliwości przeprowadzenia w innym terminie w tym roku tej rundy mistrzostw świata F1, a także planowanego na 8-10 maja historycznego GP Monako.



"Rada nadzorcza pragnie wyrazić głęboki żal, że te dwa wydarzenia nie mogą zostać przełożone i bez względu na okoliczności nie będzie możliwe zorganizowanie ich później w tym roku" - napisano w komunikacie.



Oznacza to, że wyścig Formuły 1 o Grand Prix Monaco nie odbędzie się po raz pierwszy od 1954 roku.



W kalendarzu F1 na sezon 2020 pierwotnie znalazła się rekordowa liczba 22 wyścigów, które miały się odbywać od marca do listopada. Rywalizacja nie rozpocznie się jednak wcześniej niż w czerwcu.



Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan, skąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Globalnie odnotowano już ok. 220 tys. przypadków zakażenia i ok. 8,9 tys. zgonów.