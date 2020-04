Bernie Ecclestone kolejny raz będzie ojcem

Twórca sukcesu Formuły 1 - jej wieloletni szef Bernie Ecclestone - już po raz czwarty, zostanie ojcem. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w tym roku szara eminencja królowej sportów motorowych skończy - uwaga - 90 lat!

Zdjęcie Bernie Ecclestone na zdjęciu ze stycznia tego roku /Getty Images

Bernie Ecclestone i jego obecna, trzecia żona, 44-letnia Fabiana, spodziewają się potomka. Wszystko wskazuje na to, że Bernie, który ma już obecnie pięcioro wnucząt, doczeka się wreszcie syna. Związek z pierwszą żoną - Ivy - zaowocował narodzinami pierwszej z córek biznesmana - Debory, która skończyła właśnie 65 lat. Drugie małżeństwo ze Slavicą (Chorwatka) przyniosło narodziny dwóch kolejnych córek - Tamary (35 lat) i Petry (31 lat).

Reklama

Państwo Ecclestonowie przebywają obecnie w swojej posiadłości w Sao Paulo. Przyszli rodzice czują się dobrze. Czas upływa im na pracach fizycznych na świeżym powietrzu, a - ściślej - doglądaniu własnej plantacji kawy. Termin rozwiązania pozostaje tajemnicą. Wiadomo jednak, że przyjście na świat kolejnego potomka Ecclestone’a oczekiwane jest latem.

Bernie Ecclestone urodził się 28 października 1930 roku. Powszechnie uważany jest on za głównego budowniczego dzisiejszej pozycji Formuły 1. To właśnie Bernie, jeszcze w latach siedemdziesiątych, wpadł na pomysł, by głównym źródłem finansowania tej dyscypliny sportów motorowych była sprzedaż koncesji na telewizyjne transmisje wyścigów. Eclesstone przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora generalnego Formuły 1. Obecnie, po rozstaniu się z karierą zawodową (23 stycznia 2017 roku), tytułowany jest prezesem honorowym.