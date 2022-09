Alonso przeprosił Hamiltona za nazwanie go "idiotą"

Oprac.: Mirosław Domagała Formuła 1

Podczas niedzielnego wyścigu Formuły 1 o GP Belgii na torze Spa doszło do kolizji między Fernando Alonso a Lewisem Hamiltonem doszło do kolizji. Na jej skutek Hamilton zakończył jazdę, zaś Alonso w komunikacji radiowej nazwał Hamiltona "idiotą", co mogli usłyszeć wszyscy oglądający transmisję telewizyjną.

Zdjęcie Przy lądowaniu bolid Hamiltona uległ uszkodzeniu, przez co zakończył on jazdę / Getty Images