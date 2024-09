Spis treści: 01 Wielka przebudowa DK28. Trasa karpacka dostanie 10 nowych mostów i 110 skrzyżowań

DK28 zwana też trasą karpacką to jedna z najważniejszych dróg na południu Polski spinająca Małopolskę z Podkarpaciem. Teraz, na czterech odcinkach, których łączna długość to blisko 80, pojawić się ma nowa, dostosowana do większych obciążeń, nawierzchnia, która dostosowana zostanie do obciążeń rzędu 11,5 t/oś. Najważniejsze jest jednak zapewnienie większego bezpieczeństwa pieszym i kierowcom, co oznacza przebudowę aż 10 mostów i grubo ponad setki skrzyżowań.

Wielka przebudowa DK28. Trasa karpacka dostanie 10 nowych mostów i 110 skrzyżowań

Wiadomo już, że DK28 zostanie rozbudowana w swoim istniejącym śladzie. To dobra wiadomość dla drogowców, bo modernizacja kluczowej drogi nie będzie wymagała np. żmudnego procesu pozyskania nowych gruntów. Z drugiej strony - realizacja inwestycji w starym śladzie DK28 oznacza, że kierowcy musza przygotować się na wielomiesięczne utrudnienia. Efekt końcowy ma być jednak imponujący.

Jak deklaruje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przebudowa trasy karpackiej dotyczyć ma czterech odcinków:

Wadowice - Sucha Beskidzka,

Białka - Skomielna Biała,

Kasina Wielka - Limanowa,

Limanowa - Chełmiec.

Na pierwszym, o długości 19,6 km, przebudowa obejmie aż 24 skrzyżowania, 12 przepustów i zbudowany w 1982 roku w Suchej Beskidzkiej most na Stryszawce. Z danych GDDKiA - Generalnego Pomiaru Ruchu 2020-2021 - wynika, że dobory ruch na tym odcinku wynosi ponad 11 tys. samochodów.



Trasa karpacka przed wielką rozbudową. Dziesiątki nowych mostów i skrzyżowań

Odcinek Białka - Skomielna Biała (19,1 km) to aż siedem mostów i około 40 planowanych do przebudowy skrzyżowań. Najstarszy most na tej trasie pochodzi z 1930 roku i znajduje się w Osielcu na Skawie. Dobowe natężenie ruchu na tym odcinku to blisko 8 tys. pojazdów.

Plan przebudowy kolejnego z fragmentów - Kasina Wielka - Limanowa - obejmuje dwa mosty, 27 skrzyżowań i aż 89 przepustów (plus budowa pięciu nowych) Ostatni z odcinków - Limanowa - Chełmiec o długości 18,8 km - wymaga przebudowy 20 skrzyżowań.

W miejscu wybudowanego w 1970 roku w Siekierczynie przepustu powstać ma też zupełnie nowy most.

Kiedy przebudowa DK28? Ruszył przetarg na dokumentację

Mieszkańcy Małopolski i Podkarpacia, którzy często korzystają z trasy karpackiej muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Do 10 października GDDKiA czeka na oferty dokumentacji projektowej.

Kolejnym krokiem będzie uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowej (DŚU), a w dalszej części przystąpienie do realizacji projektu budowlanego (PB) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). informuje GDDKiA

Oznacza to, że zanim na placu budowy pojawi się pierwszy ciężki sprzęt upłynie jeszcze sporo czasu. Za pierwszy realny termin śmiało wskazać można połowę przyszłego roku. Warto dodać, że to już drugi przetarg dotyczący wspomnianych odcinków. Pierwszy - po analizie otrzymanych przez GDDKiA ofert został unieważniony, a wymagania stawiane wykonawcom uproszczone.