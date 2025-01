W Chinach powstał nowy rodzaj samochodu. EIV zmieni oblicze motoryzacji

Już nie BEV – do battery electric vehicle – lub EV (od electric vehicle) ale EIV. Tak Chińczycy nazywają obecnie nową generację samochodów elektrycznych. Zmiana nazewnictwa wynika z połączenia słów electric vehicle ze słowem intelligence nawiązującym do sztucznej inteligencji (artificial intelligence). Zdaniem ekspertów to właśnie udane połączenie elektryfikacji i AI sprawia, że chiński rynek samochodów elektrycznych rozwija się w imponującym tempie.