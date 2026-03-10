W skrócie BYD ogłosił baterię Blade Battery 2.0, która może być ładowana od 10 do 70 proc. w około 5 minut i niemal do pełna w 9 minut.

Pełne wykorzystanie szybkiego ładowania jest możliwe tylko przy użyciu dedykowanych ładowarek Flash Charging BYD o mocy do 1,5 megawata i rozbudowywanej infrastrukturze w Chinach.

Nowy akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) trafi do modelu Yangwang U7, który według normy CLTC ma zasięg powyżej 1000 km, ale w warunkach rzeczywistych szacowany jest na około 650 km.

Rewolucyjna bateria od BYD. 10-70 proc. w 5 minut

Nowy system akumulatorów nazwany Blade Battery 2.0 ma umożliwiać ładowanie od 10 do 70 proc. w około 5 minut. Według producenta niemal pełne naładowanie baterii zajmie około 9 minut.

BYD podaje również, że nawet w bardzo niskiej temperaturze około -20 st. C akumulator można naładować od 20 do 97 proc. w czasie krótszym niż 12 minut.

Nowa bateria ma zadebiutować w luksusowym sedanie Yangwang U7, który należy do najwyższej linii modelowej koncernu. Tak krótki czas ładowania może ograniczyć jedną z największych wad samochodów elektrycznych, czyli długi postój przy ładowarce.

Nowa bateria BYD wymaga specjalnej ładowarki

Kluczowym warunkiem osiągnięcia tak krótkiego czasu ładowania jest jednak odpowiednia infrastruktura. Maksymalna wydajność systemu jest możliwa tylko przy użyciu nowych ładowarek Flash Charging opracowanych przez BYD.

Urządzenia te mogą dostarczać moc sięgającą 1,5 megawata. Oznacza to ponad czterokrotnie większą moc niż w przypadku najszybszych obecnie ładowarek publicznych.

Dla porównania, większość szybkich ładowarek w Europie i Stanach Zjednoczonych osiąga dziś około 350 kW, a najnowsze instalacje dochodzą do 500 kW.

BYD rozpoczął już budowę własnej infrastruktury ładowania w Chinach. Firma informuje, że powstało około 4,2 tys. stacji Flash Charging. Do końca roku planowane jest zwiększenie ich liczby o kolejne 16 tys. W części lokalizacji mają pojawić się także magazyny energii, które będą odciążać sieć elektroenergetyczną podczas bardzo szybkiego ładowania.

Technologia LFP w nowej baterii BYD

System Blade Battery 2.0 wykorzystuje ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP). Tego typu baterie są tańsze w produkcji, ponieważ nie wymagają użycia drogich metali, takich jak kobalt czy nikiel.

Według danych BloombergNEF koszt akumulatorów LFP wynosi obecnie około 81 dol., czyli około 320 zł za kWh. Dla porównania baterie typu NMC kosztują około 128 dol. za kWh, czyli blisko 510 zł za kWh.

Minusem technologii LFP jest niższa gęstość energii. Oznacza to mniejszy zasięg przy tej samej pojemności baterii. Z tego powodu wielu producentów wykorzystuje je głównie w tańszych modelach samochodów elektrycznych. BYD zakłada jednak, że bardzo szybkie ładowanie może częściowo zrekompensować tę wadę.

Zasięg nowego elektryka BYD Yangwang U7

Sedan Yangwang U7 wyposażony w nową baterię ma oferować zasięg przekraczający 1000 km według chińskiej normy CLTC.

Sedan Yangwang U7. BYD materiały prasowe

Test ten jest jednak znany z optymistycznych wyników. W praktyce rzeczywisty zasięg może być nawet o około 35 proc. niższy, co oznaczałoby około 650 km w bardziej realistycznych warunkach. Producent podkreśla jednak, że bardzo krótkie ładowanie może znacząco zwiększyć zasięg pojazdu. Według deklaracji firmy pięciominutowe ładowanie ma pozwolić odzyskać energię wystarczającą na przejechanie nawet około 380 km.

