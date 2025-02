Niestety, wraz z postępującymi zmianami na rynku, Polenergia musiała ogłosić mniej przyjemne informacje. Zgodnie z komunikatem opublikowanym na oficjalnej stronie operatora 17 lutego, firma została zmuszona do zmiany cen ładowania. Operator tłumaczy tę decyzję koniecznością dostosowania stawek do aktualnych warunków rynkowych oraz do cen obowiązujących u innych operatorów w Polsce.