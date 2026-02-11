Spis treści: Jak często palą się samochody elektryczne? Samochody spalinowe palą się częściej niż elektryczne Dlaczego samochody elektryczne się palą? Ile trwa gaszenie samochodu elektrycznego? Są kłamstwa i statystyka. Czego nie mówią dane PSNM?

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) co kwartał publikuje raport o pożarach oparty na danych dostarczanych przez Państwową Straż Pożarną. PNSM to instytucja lobbująca za rozwojem samochodów elektrycznych, nie dziwie więc, że zależy jej na rozwiewaniu obaw dotyczących tego, że samochody elektryczne palą się często. Co więc wynika z danych straży pożarnej?

Jak często palą się samochody elektryczne?

W pierwszej połowie ubiegłego roku w Polsce doszło do 4712 pożarów samochodów, z czego tylko 23 przypadki dotyczyły samochodów elektrycznych. Innymi słowy auta bateryjne odpowiadały za zaledwie 0,49 proc. pożarów. W ujęciu statystycznym przekłada się to na wskaźnik 0,23 pożaru na 1000 zarejestrowanych samochodów elektrycznych - dokładnie tyle samo, ile wynosił wskaźnik dla pojazdów spalinowych.

Z kolei w drugiej połowie ubiegłego roku doszło do 4952 pożarów samochodów, w tym tylko 21 dotyczyło samochodów elektrycznych.

Samochody spalinowe palą się częściej niż elektryczne

Łącznie w ubiegłym roku spłonęło 9515 samochodów spalinowych (zasilanych benzyną, olejem napędowym i LPG), 105 hybrydowych (HEV i PHEV) oraz 44 elektryczne. Nie doszło również do żadnego pożaru auta wodorowego.

Dla całego ubiegłego roku wskaźnik pożarów na 1000 zarejestrowanych pojazdów wyniósł 0,415 w przypadku samochodów spalinowych, 0,362 w przypadku aut elektrycznych i 0,082 - w przypadku aut hybrydowych.

Dlaczego samochody elektryczne się palą?

PSNM podało również informacje o przyczynach pożarów samochodów elektrycznych w 2025 roku. Za 7 proc. przypadków odpowiadał wypadek, 9 proc. to zajęcie się ogniem od zewnętrznego źródła ognia. Niepokoić może natomiast fakt, że za 32 proc. pożarów odpowiadała usterka, a w przypadku ponad połowy pożarów (52 proc.), nie udało się ustalić przyczyny.0

Z dobrych wiadomości, w 77 proc. pożarów aut na prąd nie doszło do pożaru baterii. Akumulator zapalił się w 16 proc. przypadków, w 7 proc. brakuje danych.

Ile trwa gaszenie samochodu elektrycznego?

Średni czas trwania akcji straży pożarnej, w przypadku pożaru samochodu elektrycznego wynosi niemal trzy godziny (bez ośmiu minut). Akcja obejmuje gaszenie auta, późniejsze chłodzenie i zabezpieczenie przed wznowieniem pożaru.

Są kłamstwa i statystyka. Czego nie mówią dane PSNM?

Czy więc samochody elektryczne faktycznie są bardziej bezpieczne od spalinowych bo palą się rzadziej? I tu dochodzimy do wspomnianego na wstępie haczyka.

Otóż łączna liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce przekracza 27,2 mln, w tym samochody elektryczne to tylko około 133 tys. sztuk. Z tego wynika kolejna rzecz - flota samochodów elektrycznych w Polsce jest młoda, ze wspomnianych wyżej 132 tys. egzemplarzy aż 52 tys. to samochody zarejestrowane w ubiegłym roku, a więc niemal nowe. Tymczasem przeciętny wiek samochodu spalinowego przekracza 14 lat. W statystykach pożarów po stronie aut spalinowych znajdują się więc często pojazdy mocno wyeksploatowane, z nieznaną historią serwisową.

Raport PSNM nie dokonuje jednak bezpośrednich porównań między grupami wiekowymi pojazdów i nie formułuje wniosków o wpływie wieku na ryzyko pożaru. A to właśnie wiek i stan techniczny mogą w dużej mierze odpowiadać za pożary samochodów spalinowych. Do formułowanych przez PSNM twierdzeń, że samochody spalinowe palą się częściej niż elektryczne trzeba wobec tego podchodzić z pewną rezerwą.

"Wydarzenia". Mandatowa pułapka w Czechach. Dotyczy samochodów w leasingu Polsat News