Poznaj rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Artykuł sponsorowany

Posiadacze pojazdów mechanicznych są zobligowani do wykupienia obowiązkowej ochrony OC. To jedyny warunek umożliwiający legalne i bezpieczne poruszanie się samochodami i innymi pojazdami po drogach publicznych. Jakie są popularne ubezpieczenia komunikacyjne? Co musisz wiedzieć o ochronie AC, assistance i NNW? Zajrzyj do poradnika i skorzystaj z praktycznych informacji.