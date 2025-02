– Najnowszy Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series to pierwszy SL w odmianie Maybach. Czekaliśmy na ten samochód bardzo długo, od 2022 roku produkujemy SL w obecnej generacji, natomiast wyłącznie wersję AMG, który jest bardziej nastawiony na sportowy charakter jazdy i podróżowania. Mamy jednak grono klientów, którzy oczekują od samochodów, również tych z możliwością otwierania dachu, całkowitego luksusu podróżowania. Wypuszczony w tym roku Mercedes-Maybach wypełnia tę lukę – mówi agencji Newseria Mariusz Sekuna, menedżer ds. produktu i pricingu na Europę Środkowo-Wschodnią Mercedes-Benz Polska.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series to najbardziej sportowy model w historii marki. Jego wizytówką jest również wyjątkowe połączenie kolorów i materiałów na zewnątrz oraz wewnątrz – nadwozie i kabinę spaja wspólny motyw stylistyczny w postaci wzoru Maybacha. Klasyczny design połączony jest z nowoczesnymi akcentami. Kontury chromowanej osłony chłodnicy są podświetlone, charakterystyczną pokrywę silnika zdobią pionowo ustawiona gwiazda Mercedesa oraz biegnącą przez środek chromowana listwa. Pokrywa w kolorze czerni obsydianu na życzenie jest dostępna z grafitowo-szarym, niemetalizowanym wzorem Maybacha. Proces jego nanoszenia jest bardzo złożony i częściowo przeprowadzany ręcznie.

– Zainteresowanie kabrioletami rośnie z tego względu, że technologia się zmienia. Kiedyś kabriolety, zwłaszcza te z miękkim dachem, kojarzyły nam się z samochodem, które były przykryte cieniutką ceratką, w których było bardzo zimno i głośno. Teraz technologia się bardzo zmieniła, są to dachy panelowe, obite materiałem, zazwyczaj kilkuwarstowym, jak w przypadku SL Maybacha, tak że nie dość, że mamy bardzo wysoki poziom podróżowania, to jeszcze mamy ciszę. Jednocześnie auto z zewnątrz wygląda tak, jakby miało w pełni miękki dach, brezentowy, co jest klasycznym rozwiązaniem dla aut typu cabrio, najbardziej eleganckim – tłumaczy Mariusz Sekuna.