Czym różni się Audi Q3 Sportback od klasycznej wersji Q3?

Najbardziej charakterystyczną różnicą między Q3 Sportback a klasycznym Q3 jest sylwetka nadwozia. Sportback wyróżnia się opadającą linią dachu w stylu coupé, która nadaje mu dynamicznego charakteru i sprawia, że auto wygląda bardziej atletycznie. Tył pojazdu został przeprojektowany, otrzymując bardziej pochylą szybę i zmodyfikowany spojler, co poprawia nie tylko wygląd, ale również właściwości aerodynamiczne. Przednia część nadwozia również przeszła subtelny lifting, otrzymując nieco bardziej agresywny grill i zmodyfikowane wloty powietrza. Linia szyb bocznych w Sportbacku jest wyraźnie inna niż w standardowym Q3, co w połączeniu z opcjonalnymi 20-calowymi felgami tworzy naprawdę efektowną całość. Wymiary zewnętrzne również się różnią – Sportback jest o 3 cm dłuższy, ale jednocześnie o prawie 5 cm niższy od standardowego Q3.

Co znajdziemy we wnętrzu?

Sportowa sylwetka Sportbacka ma niewielki wpływ na jego praktyczność. Pojemność bagażnika w podstawowej konfiguracji wynosi 530 litrów, co jest wartością tylko o 20 litrów mniejszą niż w klasycznym Q3. Po złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń ładunkowa wzrasta do 1400 litrów (w porównaniu do 1525 litrów w standardowym Q3). Funkcjonalność wnętrza pozostaje na wysokim poziomie dzięki przesuwnej tylnej kanapie i regulowanemu kątowi nachylenia oparcia. Dostępne są te same systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy w obu wersjach, włączając adaptacyjny tempomat, system utrzymania pasa ruchu i automatyczne hamowanie awaryjne. Jakie podobieństwa i różnice posiadają obie wersje?