Co nowego zobaczymy na rynku elektryków w 2025?

Rynek samochodów elektrycznych rozwija się w nieprawdopodobnym tempie. W ofercie producentów coś dla siebie znajdą dziś wszyscy kierowcy – zarówno ci szukający sportowego pazura, jak i rodzinnego pojazdu. Potwierdzają to tegoroczne premiery. W 2025 światło dzienne ujrzą samochody elektryczne z różnych segmentów. Wszystkie łączy jednak to, że wyposażone są w najnowocześniejsze technologie zwiększające osiągi oraz komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Audi Q6 e-tron

Audi Q6 e-tron bazuje na platformie PPE (Premium Platform Electric), a jego nadwozie przykuwa uwagę dynamiczną i agresywną stylistyką. Ten charakter podkreślono szerokim grillem, dużymi wlotami powietrza i charakterystycznymi przetłoczeniami nadwozia. Model wpisuje się więc w najnowszą filozofię projektowania niemieckiej marki, a dzięki starannie zaprojektowanej aerodynamice zapewnia wysoką efektywność energetyczną oraz stabilność na drodze.

Q6 e-tron jest dostępny w kilku wariantach mocy. Podstawowa wersja oferuje 306 KM, mocniejsza – 387 KM, a sportowa odmiana SQ6 e-tron osiąga aż 489 KM. Dzięki akumulatorowi o pojemności 100 kWh (94,9 kWh netto), model zapewnia duży zasięg, który w optymalnych warunkach może nawet przekroczyć 600 km.

Na uwagę zasługuje też innowacyjne oświetlenie. Matrycowe reflektory LED oferują osiem różnych sygnatur świetlnych, dostosowanych do preferencji kierowcy. Z kolei tylne lampy OLED z możliwością dynamicznej zmiany wzorów i wyświetlania komunikatów dla innych uczestników ruchu to przełomowe, zwiększające bezpieczeństwo na drodze, rozwiązanie. Dzięki technologii 800V, model zapewnia szybkie ładowanie prądem stałym o mocy do 270 kW – od 10 do 80 proc. w około 21 minut. System rekuperacji odzyskuje ponadto do 220 kW energii, co pozwala na wydłużenie zasięgu i minimalizację strat energetycznych podczas jazdy.

BMW i4 M50

BMW i4 M50 łączy w sobie osiągi sportowego samochodu z komfortem i funkcjonalnością typową dla nadwozia Gran Coupé. Wyposażony w potężny, dwusilnikowy układ napędowy, i4 M50 generuje moc 544 KM oraz imponujący moment obrotowy 795 Nm. To umożliwia mu przyspieszenie do setki w zaledwie 3,9 sekundy i czyni go jednym z najszybszych elektryków na rynku.

Sporym atutem i4 M50 jest zasięg. Dzięki pojemności akumulatora wynoszącej 80,7 kWh, model na jednym naładowaniu może przejechać 467 km (według standardu WLTP). Zużycie prądu podczas testów wyniosło średnio 18,6 kWh/100 km. i4 M50 wyróżnia się też eleganckim i nowoczesnym designem. Zawieszenie z pneumatycznymi miechami oraz adaptacyjnymi amortyzatorami zapewnia wyjątkowy komfort jazdy, a niski środek ciężkości wspiera stabilność podczas pokonywania zakrętów.

Ford Capri EV

Poprzednia wersja tego modelu to jeden z najbardziej ikonicznych sportowych samochodów lat 60. i 70. Teraz Capri powraca w nowoczesnej odsłonie jako Ford Capri EV – SUV coupé z napędem elektrycznym. Na pokładzie czekają najnowsze technologie, a legendarny styl nadwozia spotyka się z funkcjonalnością nowoczesnych elektryków.

Ford Capri EV zachwyca nowoczesnym, aerodynamicznym designem, w bardzo czytelny sposób nawiązując do swojego klasycznego poprzednika. Z charakterystycznymi reflektorami LED oraz stylowymi światłami tylnymi, nowy Capri wyróżnia się na tle innych SUV-ów. Oferowany w sześciu kolorach nadwozia, w tym energetycznym Vivid Yellow, z pewnością przyciągnie uwagę.

Nowy Ford Capri dostępny jest w dwóch wersjach napędowych. Pierwsza dostarcza 286 KM mocy, zaś druga – 340 KM, przyspieszając do setki w zaledwie 5,3 sekundy. Wysoka pojemność baterii (79 kWh w wersji AWD) oraz zasięg do 627 km czynią z niego pojazd idealny zarówno do codziennych dojazdów, jak i dłuższych podróży.

Kia EV4

Zaprezentowany podczas Kia EV Day 2025, EV4 to elektryczna alternatywa dla spalinowego modelu K4, który zadebiutował w ubiegłym roku. Jak możemy dowiedzieć się z udostępnionych materiałów, EV4 to elegancki hatchback segmentu C, cechujący się dynamiczną sylwetką i nowoczesnym, typowo dalekowschodnim wzornictwem. Łączy w sobie sportowy pazur z funkcjonalnością pojazdu rodzinnego. Jego przestronna kabina i duża przestrzeń bagażowa sprawiają, że sprawdza się zarówno w codziennych dojazdach, jak i podczas dłuższych podróży.

Na razie brak jest pewnych informacji co do napędu EV4. Wszystko jednak wskazuje na to, że pod maską znajdzie się akumulator 58 kWh i silnik elektryczny o mocy ok. 204 KM zamontowany przy przednich kołach. Zapowiedzi mówią też o wariancie długodystansowym z baterią 81 kWh oraz 4x4, który poza większą baterią wyposażony będzie też w drugi, tylny silnik.

Polestar 3

Jeśli chodzi o parametry techniczne, Polestar 3 robi ogromne wrażenie. W wersji Long Range Dual Motor, auto jest napędzane podwójnym silnikiem elektrycznym i oferuje moc aż 489 KM. Konstruktorom udało się osiągnąć zasięg do 631 km na jednym ładowaniu. Model jest też wyposażony jest w najbardziej zaawansowany system jazdy autonomicznej, bazujący na czujnikach LiDAR od firmy Luminar oraz potężnym komputerze centralnym NVIDIA.

Pięć omówionych w naszym artykule modeli to tylko niektóre z nowości na rynku elektryków. Ich przykłady dobitnie pokazują jednak, że sektor elektromobilności rozwija się w błyskawicznym tempie, a w ofercie producentów coś dla siebie znajdzie dosłownie każdy kierowca. Zakup pierwszego samochodu elektrycznego jest jednak niełatwy i obarczony sporym ryzykiem. Na szczęście istnieją jednak sprawdzone sposoby na jego uniknięcie.

Najlepszym jest wynajem długoterminowy. Usługi w ramach wynajmu długoterminowego pozwalają wypożyczyć auto elektryczne na okres od kilkunastu miesięcy do kilku lat. To wystarczający czas, by dobrze poznać dany model i przekonać się, czy auto elektryczne to rozwiązanie dla was. Na wynajem elektryka warto zdecydować się także ze względu na dostępność usług dodatkowych – np. ubezpieczenia czy serwisu. To znacznie usprawnia eksploatację samochodu i pozwala skupić się na doświadczeniach z jazdy.

