Tragiczny wypadek. Wszystko przez zignorowanie jednego znaku

Wczoraj około godziny 13:00 dyżurny włodawskiej komendy został powiadomiony o wypadku drogowym na drodze wojewódzkiej numer 812 relacji Włodawa - Chełm. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że w rejonie skrzyżowania kierująca samochodem marki Toyota Yaris wyjeżdżając z Okuninki podczas skrętu w lewo nie zatrzymała się na znaku STOP i wjechała bezpośrednio przed ciężarówkę marki Renault. Jedna z kobiet poniosła śmierć na miejscu - druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Niestety pomimo podjętej walki o jej życie kobieta zmarła w szpitalu. Kierujący samochodem ciężarowym był trzeźwy.

Droga na której doszło do zdarzenia przez dłuższy czas była zablokowana. Policjanci kierowali na objazdy. Ostatecznie jednak udało się zabezpieczyć miejsce wypadku i ruch wrócił do normy.

Funkcjonariusze kolejny raz zwracają uwagę by zachować ostrożność w trakcie jazdy. Bezpieczeństwo wszystkich zależy od bardzo wielu czynników, a nieostrożność, brak rozwagi, niedostosowanie prędkości do panujących warunków, brawura i alkohol to najczęstsze przyczyny wielu tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Co oznacza znak STOP?

Znak stop jest znakiem zakazu oznaczonym symbolem B-20. Informuje nas o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa. Ma on kształt ośmiokąta koloru czerwonego z białą ramką i napisem STOP.

Pojazd, który dojeżdża do miejsca z takim znakiem, musi bezwzględnie się zatrzymać się i upewnić, że wjazd na skrzyżowanie czy przejazd kolejowy jest możliwy i bezpieczny.

Znak STOP jest jednym z najważniejszych na drogach. O wiele bardziej restrykcyjnym od znaku ostrzegawczego A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu". W tym przypadku nie musi nastąpić całkowite zatrzymanie, jeżeli na skrzyżowaniu upewnimy się, że istnieje możliwość bezpiecznego wjazdu.

