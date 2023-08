Ten błąd będzie kosztował miliony. Wideo nie pozostawia wątpliwości

Spis treści: 01 Kosztowny błąd brytyjskiego kierowcy

02 Na lawecie nawet kilkanaście supersamochodów

03 Nagranie z wypadku lawety nieopodal Brands Hatch

04 Nawet kilkanaście milionów straty

05 Wypadek lawety i stan zdrowia kierowcy

Informacje na temat zdarzenia, które miało miejsce nieopodal miejscowości West Kingsdown podały lokalne media. Jak możemy wyczytać na stronie serwisu KentLive - około godziny 20:00 doszło do wypadku na autostradzie A20 w pobliżu słynnego brytyjskiego toru wyścigowego Brands Hatch.

Kosztowny błąd brytyjskiego kierowcy

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji - prawdopodobną przyczyną wypadku był błąd kierowcy ciężarówki. Gwałtownie nadepniecie na hamulec skutkowało utratą przyczepności zestawu i doprowadziło do wywrócenia ciągnika wraz z naczepą.

Na lawecie nawet kilkanaście supersamochodów

Gigantyczny pech sprawił, że kierowca transportował kilkanaście superdrogich, sportowych samochodów - prawdopodobnie na wspomniany wcześniej tor wyścigowy. Obiekt Brands Hatch słynie bowiem z cyklicznych imprez motorsportowych, na których właściciele sportowych maszyn mogą rywalizować ze sobą w wymagających próbach czasowych. Wszystko wskazuje na to, że zniszczone auta należały zatem do prywatnych klientów.

Nagranie z wypadku lawety nieopodal Brands Hatch

W brytyjskich serwisach społecznościowych pojawiło się także nagranie, przedstawiające następstwo kosztownego wypadku. Materiał ukazuje leżącą na boku ciężarówkę oraz wywróconą naczepę do przewozu pojazdów.

Nawet kilkanaście milionów straty

Wśród zniszczonych samochodów z łatwością może wypatrzyć prawdziwe perełki motoryzacji. W oko rzucają się zwłaszcza Lamborghini Aventador, Jaguar F-Type, Audi R8, Mercedes-AMG GT, Nissan GT-R, Aston Martin DB12 czy Bentley Continental GT. Co bardziej bolesne - ten ostatni leży kilka metrów za wywróconym zestawem, co wskazuje na to, że wyrwał się z zaczepów zabezpieczających i dosłownie przekoziołkował na dach.

Koszt zakupu każdego z wymienionych samochodów może z łatwością dobić do miliona złotych. W przypadku takich modeli jak Lamborghini Aventador czy Aston Martin DB12, nawet przekroczyć tę zawrotną kwotę. Łatwo zatem można wyliczyć, że błąd brytyjskiego kierowców może oznaczać nawet kilkanaście milionów straty.

Zdjęcie Ten błąd będzie kosztował krocie Fot. Ben Slipper @Facebook /

Wypadek lawety i stan zdrowia kierowcy

Funkcjonariusze, którzy jako pierwsi dojechali na miejsce wypadku, szybko przystąpili do zabezpieczenia drogocennych samochodów. Niestety wszystko wskazuje na to, że wiele z nich mocno ucierpiało. Na opublikowanym filmie widać ślady rozbitych szyb oraz kałuże pochodzące z wycieków płynów.

Na szczęście sam kierowca nie doznał poważnych obrażeń i został przetransportowany do szpitala na obserwacje.