Zawieszona produkcja Fiata 500L

Szalejący w Azji koronawirus daje się już we znaki producentom samochodów na Starym Kontynencie. Opóźnienia w dostawach podzespołów z Chin nie pozostają bez wpływu na wydajność europejskich fabryk.

Przykładem może być montownia Fiata w Serbskim Kragujevacu (dawna fabryka Zastavy), która notuje właśnie przestoje związane z brakiem części montażowych. W tym konkretnym przypadku chodzi o opóźnienia w dostawach elementów systemu audio, które wytwarzane są przez chińskiego poddostawcę. Wg wstępnych szacunków linie montażowe mogą zostać zatrzymane nawet na cztery tygodnie. W Kragujevacu montowane są Fiaty 500L.

To pierwsza europejska montownia, która zmuszona została do przestoju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Chinach. Niewielkim pocieszeniem dla Fiat Chrysler Automobiles może być jedynie fakt, że popyt na Fiata 500L jest stosunkowo niewielki. W całym ubiegłym roku serbski zakład opuściło 40 tys. egzemplarzy tego pojazdu, co odpowiada zaledwie 1/4 mocy produkcyjnych.