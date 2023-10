Zawieszenie samochodu w abonamencie. Czy w BMW ktoś oszalał?

Spis treści: 01 Adaptacyjne zawieszenie sportowe od BMW

Adaptacyjne zawieszenie sportowe od BMW

BMW ma w swojej ofercie adaptacyjne sportowe zawieszenie M, które, jak deklaruje, dostosowuje się do stylu jazdy i warunków na drodze. Zdaniem producenta adaptacyjne zawieszenie błyskawicznie dostosowuje się do warunków na drodze, które z kolei kontrolowane są za pomocą czujników. Elektronicznie sterowane zawory w amortyzatorach mają dostosować ustawienie do uzyskanych danych. Ustawienia możemy dostosować za pomocą przełącznika trybów jazdy. Ponadto, gdy uznamy to za stosowne, możemy w dowolnym momencie zmienić ustawienia, naciskając odpowiedni przycisk.

BMW deklaruje, że "sprzęt umożliwiający korzystanie z tej funkcji jest bezpłatnie instalowany w pojeździe fabrycznie". Jeszcze całkiem niedawno dość naturalnym wydawałoby się, że w celu korzystania z takiej funkcji musimy po prostu kupić samochód z odpowiednim zawieszeniem. W dobie subskrypcji za różne funkcje sprawa wygląda jednak nieco inaczej.

W samochodzie mamy zawieszenie adaptacyjne, ale nie możemy z niego skorzystać

Owszem, kupując samochód możemy otrzymać adaptacyjne zawieszenie, ale nie będziemy mogli skorzystać dopóki nie aktywujemy specjalnej funkcji w ConnectedDrive Store (BMW zwraca jednak uwagę, że jej dostępność zależy od pojazdu).

Jeśli chcemy skorzystać z możliwości adaptacyjnego zawieszenia oferowanego przez BMW i taka opcja została przewidziana dla naszego modelu, możemy zrobić to, w ramach testu, przez miesiąc za darmo. Jeśli jednak funkcja nam się spodoba, będziemy musieli zapłacić:

1 miesiąc - 95 zł

1 rok - 940 zł

3 lata - 1 460 zł

Czas nieokreślony - 2 100 zł

W skrócie oznacza to więc, że klienci, chcący skorzystać z adaptacyjnego zawieszenia, muszą zapłacić za rozwiązanie, które już mają w swoim aucie.

Płatne subskrypcje nie są nowością

Oczywiście płatne subskrypcje nie są niczym nowym, a producenci korzystają z nich w różnych celach. Często wiąże się ze zwiększeniem możliwości systemu multimediów. Przykładem może być jednak również Mercedes, który za pomocą subskrypcji oferuje większą moc silnika w swoich elektrykach.

Oczywiście budzić to może oburzenie zwłaszcza wśród tych osób, które przyzwyczajone są do tradycyjnego modelu sprzedaży samochodu - czyli kupujemy auto z określonym wyposażeniem i możemy z niego korzystać. Podobnie jednak, jak przyzwyczailiśmy się do choćby mediów streamingowych, z których możemy korzystać za pomocą wykupionej subskrypcji, tak też pewnie przywykniemy do tego w przypadku samochodów.

Z drugiej strony jednak takie rozwiązania prowadzą do absurdów i wyżej wspomniane BMW nie jest jedynym takim przypadkiem. Można tu wspomnieć choćby o Mercedesie i jego możliwości zwiększenia stopnia skrętu tylnych kół. W standardzie wychylają się one do 4,5 stopnia. Po zamówieniu specjalnej opcji będzie to już 10 stopni.