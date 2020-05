Zakład FCA w Melfi wznawia produkcję

Fabryka FCA w Melfi wznawia pracę po postoju spowodowanym wybuchem epidemii Covid-19, a Jeep Compass dołącza do Jeep Renegade na linii produkcyjnej, również w hybrydowej wersji plug-in 4xe.

Zdjęcie /

Działalność produkcyjna w Melfi została przywrócona zgodnie z normami bezpieczeństwa i z dbałością o zdrowie pracowników, którzy otrzymali tylko w ciągu jednego tygodnia ponad 4000 zestawów ochronnych zawierających rękawiczki, maski i okulary oraz zestawy do dezynfekcji stanowisk pracy. Są to podstawowe czynności zapobiegawcze, by zapewnić bezpieczny powrót do pracy.

Fabryka FCA Melfi to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie fabryk motoryzacyjnych na świecie. To właśnie zakład w Melfi wybrano w 2014 r. na miejsce produkcji modelu Jeep Renegade, pierwszego Jeepa w klasie miejskich SUVów (do tej pory z zakładu w Melfi wyjechało około milion egzemplarzy). Sukces modelu Renegade przyczynił się do wdrożenia w zakładzie drugiej linii produkcyjnej, na której produkowany będzie Jeep Compass. Zainaugurowana w lutym br., linia produkcyjna Compassa Made in Melfi będzie obsługiwała rynek włoski i europejski, a wkrótce zostanie uzupełniona o produkcję z napędem hybrydowym typu plug-in powyższych dwóch modeli. Ponadto, w 2015 r., w związku z uruchomieniem produkcji Jeepa Renegade`a, przy fabryce w Melfi powołano do życia przestrzeń szkoleniową Plant Academy, która stanowi miejsce realizacji innowacyjnych pomysłów i eksperymentów oraz swoistą fabrykę talentów umożliwiającą rozwijanie potencjału pracowników.