Wyposażenie na abonament? Producenci próbują, ale klienci mówią stanowcze "NIE"

Całkiem niedawno producenci wpadli na “genialny” pomysł, by zamiast sprzedawać opcje w samochodach, po prostu je udostępniać. Mowa o płatnych subskrypcjach, o których robi się coraz głośniej. Producenci twierdzą, że ma to sens, ale klienci się na to nie nabierają. Według najnowszych badań, to rozwiązanie nie ma przyszłości, przynajmniej w samochodach.

Zdjęcie system MBUX / materiały promocyjne