Wspólne przedsięwzięcia BMW i Mercedesa dynamicznie się rozwijają

Po udanym zainicjowaniu przedsięwzięć typu joint venture YOUR NOW w lutym 2019 r. firmy BMW Group i Daimler Mobility AG utrzymują dynamiczny kurs: z ich wspólnych usług z zakresu mobilności (car-sharing, taksówki, parkowanie, ładowanie pojazdów elektrycznych i platformy multimodalne), oferowanych w ponad 1300 miastach na całym świecie, korzysta obecnie prawie 90 milionów osób.

Teraz firmy przygotowują się do kolejnej fazy rozwoju wspólnych projektów, która będzie koncentrować się na zyskownym rozwoju. Usługi oferowane w ramach przedsięwzięć joint venture będą nadal dostosowywane do potrzeb klientów i zostaną skupione w trzech filarach: FREE NOW, SHARE NOW, PARK NOW & CHARGE NOW. Skuteczne zarządzanie poszczególnymi filarami zapewni wprowadzenie nowej segmentacji, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

FREE NOW (wcześniej mytaxi), jeden z wiodących dostawców mobilności w Europie, świadczących usługi taksówkowe i przewozu

osób FREE NOW, Beat, Kapten oraz najem skuterów elektrycznych Hive, w 2019 r. uzyska rekordowe przychody: roczny współczynnik GMV (wartość towarów brutto; przychody z platformy) osiągnie poziom ponad 2 mld euro, co znacznie przekracza wartość z poprzedniego roku. W 2019 r. liczba kursów wzrosła r/r o 120%. Do końca tego roku FREE NOW zrealizuje prawie 300 mln podróży w 18 krajach Europy i Ameryki Łacińskiej. Z usług świadczonych przez ponad 800 000 powiązanych kierowców skorzystało ponad 39 mln pasażerów.

W 2020 r. FREE NOW będzie się dalej rozwijać: z aplikacją zintegrowane zostaną dodatkowe usługi z zakresu mobilności, takie jak elektryczne skutery i rowery, car-sharing oraz transport publiczny.

SHARE NOW - dostawca usług car-sharingu, który powstał z połączenia dwóch usług: car2go i DriveNow - od początku roku zarejestrował około 1 mln nowych klientów i rozszerzył swój europejski zasięg o Paryż oraz Budapeszt. W przyszłości rozwój SHARE NOW będzie skoncentrowany na miastach obiecujących długoterminowy, rentowny wzrost. Obecnie trwa przegląd mający na celu ustalenie, gdzie być może należy przeprowadzić reorganizację. Jednocześnie SHARE NOW systematycznie się rozwija - długoterminowy car-sharing pozwala wynająć samochód nawet na 14 dni.



CHARGE NOW to wiodący w Europie agregator infrastruktury ładowania, a zatem kluczowego czynnika napędzającego większą penetrację rynku elektrycznej mobilności. Usługi ładowania CHARGE NOW zapewniają już dostęp do 85% europejskiej sieci ładowania na 30 rynkach. Obejmują ponad 130 000 punktów ładowania i umowy z około 400 operatorami punktów ładowania. W Niemczech CHARGE NOW osiąga 98-proc. pokrycie rynku.

PARK NOW oferuje klientom aplikację do wyszukiwania i płacenia za miejsca parkingowe. W 2019 r. usługa jeszcze bardziej umocniła się na pozycji lidera w dziedzinie cyfrowych rozwiązań parkingowych: w 10 krajach UE i USA z usług Grupy PARK NOW korzysta 36 mln klientów. W 2019 r. PARK NOW oraz marki Parkmobile, RingGo i Parkline uzyskały łącznie 230 milionów transakcji. PARK NOW sprawdza się jako partner nowoczesnych samorządów; usługa została nagrodzona Europejską Nagrodą Parkingową za rozwiązania oparte na emisji spalin na terenie Wielkiej Brytanii.