Volvo dołącza do innych producentów, angażujących się w rozwój technologii bezprzewodowego ładowania pojazdów bezemisjnych. Koncern postanowił wspomóc amerykańską firmę Momentum Dynamics w przetestowaniu nowoczesnych stacji uzupełniania energii. W tym celu firma udostępniła niewielką flotę modeli Volvo XC40 Recharge, które będą służyły mieszkańcom miasta Goteborg, jako taksówki. Pomiędzy kursami, niewielkie crossovery przetestują nowoczesną technologię.

Rozwiązanie udostępnione przez amerykańską firmę bazuje na niewielkiej podkładce ładującej, zamontowanej w jezdni lub chodniku. Uzupełnianie energii w pojeździe rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko ten zaparkuje w wyznaczonym miejscu. Oczywiście wcześniej każdy z samochodów musi zostać wyposażony w specjalny odbiornik, który przechwyci energię przepływającą ze wspomnianej podkładki.

Zdjęcie Volvo XC40 Recharge / INTERIA.PL

Firma Momentum Dynamics zapewnia, że rozwiązanie jest w stanie ładować pojazdy z mocą dochodząca do nawet 40 kW. Oznaczałoby to, że uzupełnianie energii byłoby równie sprawne, co w przypadku standardowej miejskiej ładowarki i korzystania ze złącza szybkiego ładowania.

W sumie samochody Volvo będą używane nawet 12 godzin dziennie i przejadą około 100 000 km rocznie. Koncern podkreśla, że dzięki temu uda się także sprawdzić trwałość samych pojazdów. Niestety nie wiadomo, czy w przypadku pozytywnego wyniku sprawdzianu, bezprzewodowe ładowarki trafią na stałe do szwedzkiego miasta.

